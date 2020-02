“The Simpsons” comenzó como una serie de cortometrajes animados en “The Tracey Ullman Show” en 1987. Después de tres temporadas, se convirtió en un show de media hora e hizo su debut oficial en 1989 y desde ese momento se ha convertido en una de las series más famosas de Estados Unidos que cuenta con 31 temporadas.

La serie sigue la vida cotidiana de la familia Simpsons y otros ciudadanos coloridos de Springfield, que se han convertido en parte de la cultura pop junto con sus lugares más visitados, como Kwik-E-Mart , Moe’s Bar y por su puesto, La casa de los Simpsons.

A lo largo de los más de 650 capítulos que se han emitido a través de la cadena Fox, hemos sido testigos de las hilarantes historias y temas de coyuntura en el cual han sido involucrados la familia de color amarillo, pero también hemos visto desfilar una larga lista de estrellas de la música, cine, teatro y más.

Otro de los ganchos que ha convertido a la serie de los Simpson en la favorita son los secretos que se han ido desvelando desde hace 31 años y uno de ellos es la habitación secreta que existen dentro de la casa de los Simpson. ¿Cómo es posible esto? Aquí te lo explicamos.

Los Simpsons (Foto: Instagram)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA HABITACIÓN SECRETA EN LA CASA DE LOS SIMPSONS

La casa de los Simpsons está ubicada en Evergreen Terrace, el inmueble es de dos pisos con garaje, sótano y todos los espacios con los que cuenta una vivienda común y corriente.

La familia pasa la mayor parte del tiempo en la sala de estar (la que tiene la televisión, por supuesto) y la cocina, y aunque la mayoría de los fanáticos podrían nombrar fácilmente todas las habitaciones de la casa de los Simpson sin muchos problemas, pero probablemente haya una habitación que no recuerden y solo se ha visto en cinco capítulos a lo largo de las 31 temporadas.

La casa de los Simpson tiene una sala de juegos que se encuentra al lado de la cocina. El pasillo en el lado derecho, al lado de la nevera, conduce a la misteriosa habitación, que tiene un pequeño televisor, una bolsa de papas y un sillón.

La habitación secreta de los Simpsons (Foto: Fox)

La sala ha aparecido en el episodio de la temporada 2 “Three Men and a Comic Book”, “Radio Bart” de la temporada 3, “Brother from the Same Planet” de la temporada 4, “Lady Bouvier’s Lover” de la temporada 5, y luego en la temporada 28 ″A Father’s Watch ".

Esta “habitación secreta” podría ser el lugar más familiar en toda la casa, ya que tiene la televisión, las sillas y varios juguetes (muy probablemente los de Maggie y Bart) se pueden ver por todo el piso.

Dado que la habitación solo ha aparecido en esos episodios, muchos fanáticos no saben que existe, y están muy confundidos al ver las áreas de la casa.

Después de esta información que ha sido difundida es probable que los creadores de la serie comience a usar mucho más esta sala familiar.