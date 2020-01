Después de 30 años dándole voz a Apu en “The Simpsons”, el actor de doblaje Hank Azaria decidió retirarse de la serie animada creada por Matt Groening. Apu Nahasapeemapetilon debutó en el show en 1990 durante el episodio ‘The Telltale Head’ y desde entonces se convirtió en uno de los personajes más populares del programa.

"Todo lo que sabemos es que no volveré a hacer la voz, a menos que haya alguna forma de hacer la transición o algo así", dijo Azaria a Slashfilm en la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión. “Todos tomamos la decisión juntos ... Todos estuvimos de acuerdo en ello. Todos sentimos que es lo correcto”.

Anteriormente, Azaria contó que basó la voz de Apu en un empleado de 7-Eleven cerca de su casa, y aunque ha ganado varios premios Emmy, no se ha podido de la polémica despertada por los estereotipos sobre los inmigrantes asociados al personaje.

Las críticas contra personaje de Azaria se intensificaron tras el lanzamiento del documental del comediante Hari Kondabolu en 2017. ‘The Problem with Apu’ denuncia el problema de crecer con un personaje tan estereotipado como Apu, quien además es interpretado por un actor blanco, como único representante en la televisión estadounidense.

Al principio, “The Simpsons” respondió con una broma sarcástica, pero luego, el productor ejecutivo Al Jean prometió “encontrar una respuesta” a la controversia. Incluso Azaria ofreció dejar se darle voz al propietario indio de Kwik-E-Mart y “ayudar a hacer la transición a algo nuevo”.

Por su parte, Matt Groening señaló que la polémica se debía a que vivimos "un momento en nuestra cultura en el que a la gente le encanta fingir que se ofende. Creo que lo más importante es escuchar a los indios y su experiencia con él. Realmente quiero ver a guionistas indios y del sur de Asia en la sala de guionistas ... y que opinen sobre el doblaje de Apu. Estoy perfectamente dispuesto a dar un paso al lado. Me parece lo correcto".

“La idea de que alguien joven o viejo, pasado o presente, sufra ‘bulling’ por culpa de Apu realmente me pone triste. No fue mi intención. Quería alegrar y hacer reír a la gente”, explicó el creador de “The Simpsons” en su momento.

En el evento de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión en 2018, Hank Azaria dijo: “Creo que es realmente importante cuando las personas se expresan sobre problemas raciales, lo que sienten que es injusto, molesto o angustioso, o los enoja, entristece o lastima. Lo más importante es escuchar, tratar de comprender, tratar de simpatizar, que es lo que estoy haciendo. Sé que los chicos de Los Simpson también están haciendo eso; lo están pensando mucho, y hemos discutido un poco. Definitivamente lo abordarán pública y creativamente dentro del contexto del programa: lo que quieren hacer, si acaso, con el personaje”.

Después de 30 años, la voz de Apu dejará de escucharse en Los Simpsons (Foto: Fox)

¿QUÉ PASARÁ CON APU TRAS LA RENUNCIA DE HANK AZARIA?

Hasta el momento no se sabe que sucederá con Apu, no está claro si será retirado o si otro actor de doblaje le prestará su voz al propietario indio de Kwik-E-Mart. Por su parte, Azaria explicó que "lo que van a hacer con el personaje es su asunto”.

“Depende de ellos, y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que no volveré a hacer la voz ", agregó el intérprete.

Pero eso no significa que Azaria dejará definitivamente “The Simpsons”, ya que también les da voz a personajes como Carl Carlson, Chief Wiggum, Comic Book Guy y Moe Szyslak. Tal vez lo productores tomen acciones similares a las que realizaron ras la muerte de Russi Taylor, quien prestaba su voz a Martin Prince y Sherri & Terri.

“The Simpsons” ha sido renovado para una temporada 32, es decir, aún hay muy episodios de la familia amarilla más famosa del mundo. Por lo que Apu podría no volver a aparecer sin ninguna explicación o cambiar de voz y dejar de lado ciertos estereotipos.