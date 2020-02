Klaus Hargreeves es un gran personaje de The Umbrella Academy. Desde la primera temporada se robó el corazón de los usuarios de Netflix que lo han catalogado como un superherore fuera de serie, super completo y carismático que lo han convertido en único.

La disfuncional familia Hargreeves nació en un comics creado por el ex vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. Tanto ha sido el éxito que alcanzó la historia de estos siete jóvenes con poderes sobrenaturales que se unen para detener una apocalipsis que ahora se está hablando de una precuela.

El interés por saber más de cada uno de los personajes de The Umbrella Academy ha sido el detonante para que Gerard Way y su equipo de producción piensen en realizar algunas precuelas y la primera, posiblemente sería sobre Klaus Hargreeves y conocer más de este personaje único y extravagante.

¿UMBRELLA ACADEMY TENDRÁ UNA SECUELA?

The Umbrella Academy se ha convertido en una de las series más populares de Netflix y todos los seguidores de esta historia de superhéroes están emocionados con el próximo estreno de la segunda temporada.

Pero no todo queda aquí, ya que Gerard ha seguido creando más comics sobre este universo y además, viene acompañado de una serie de precuelas de The Umbrella Academy que serán protagonizadas por Klaus Hargreeves.

Según PreviewsWorld , la precuela se llamará You Look Like Death: Tales From Umbrella Academy , que detalla el momento en que Klaus fue expulsado de la academia a la edad de 18 años. Sin sus hermanos adoptivos para ayudarlo, Klaus se ve obligado a encontrar una forma de llegar a fin de mes y decide ir a Hollywood para empezar una nueva vida.

Klaus será el protagonista de la precuela de Umbrella Academy (Foto: Dark Horse Comics)

¿QUÉ HA DICHO GERARD WAY SOBRE ESTE PROYECTO?

El creador de la serie, Gerard Way, escribirá la serie junto a su colaborador frecuente Shaun Simon y INJ Cullbard se encargará de ilustrar el cómic.

Way se encuentra más que entusiasmado por el trabajo que está desarrollando y espera que pronto esta nueva historia vea la luz.

"Durante mucho tiempo, quería contar la historia de la vida de Klaus Hargreeves después de que la Academia Umbrella se disolviera y antes de los eventos de Apocalypse Suite. Imaginé una década bastante salvaje para Klaus, llena de altibajos, lugares de mala muerte, excursiones sobrenaturales y batallas internas dentro de sí mismo. Estoy encantado de finalmente poder contar esta historia con mi coguionista Shaun Simon, quien ve el mundo de la UA tan claramente como yo. También me encanta trabajar con un arte tan increíble y equipo de letras en INJ Culbard y Nate Piekos ", expresó el cantante.

Klaus Hargreeves será el centro de la atención ya que se convirtió en el favorito de los fanáticos una vez que el programa comenzó a funcionar. Si bien era molesto al principio, aprender sobre sus pruebas y tribulaciones agregó un contexto muy necesario y su viaje a través del tiempo también lo ayudó a ser más agradable.

