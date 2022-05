La cantante británica Adele no solamente ha hecho noticia por interpretar temas musicales como “Rolling in the deep” o “Someone Like You” que han logrado ser un gran éxito en diversas partes del mundo, sino también por haber rechazado un millonario contrato para ser coach del programa concurso “The Voice”. Muchos de sus fanáticos se han preguntado ¿por qué tomó esta decisión?, pues, aquí te lo contamos.

La famosa cantante Adele Laurie Blue Adkins, más conocida en el ambiente artístico como “Adele” se inició en el mundo de la música en el 2006 luego que su amigo subiera a la plataforma MySpace algunos demos que grabó la artista. En junio de ese año ya firmaba su primer contrato con el mánager Jonathan Dickins de September Management.

Así iniciaría una carrera llena de éxitos para Adele y sus canciones se volvieron muy famosas en diversos países del mundo logrando ubicarse dentro de los ranking musicales más populares de todos los tiempos.

Adele se inició en el mundo de la música en el 2006 (Foto: Adele/Instagram)

Es por ello que Adele se ha convertido, actualmente, en una artista que todos los programas de canto quisieran tener como parte de los coachs. Este es el caso de “The Voice” quien le ofreció un jugoso contrato de millones de dólares pero que la británica rechazó.

¿POR QUÉ ADELE RECHAZÓ UN MILLONARIO CONTRATO PARA SER COACH EN “THE VOICE”?

“The Voice” es el programa de canto más famoso en todo el mundo y ha contado con la participación de reconocidas artistas como Christina Aguilera, Shakira, Ariana Grande, entre otras.

A esta lista de artistas internacionales pudo sumarse Adele luego que “The Voice” le ofreciera un contrato de 35 millones de dólares para ser coach. Sin embargo, la cantante decidió rechazar esta importante oferta.

“No sería capaz de quitarle la ilusión a ningún concursante al tener que eliminarlos y prefiero no aceptar”, expresó la cantante según reveló LaOpinión.

Adele deslumbra en cada una de sus presentaciones (Foto: Adele/Instagram)

ADELE EN EL 2023

El referido portal también informó que la cantante tiene muchos planes para el 2022 y ese habría sido otro de los motivos por los que no aceptó el millonario contrato.

Por otro lado, se conoció que la artista también tiene proyectos para el 2023.