“The Walking Dead” llegó con una nueva temporada este 2019 con muchas sorpresas: Rick ya no estaba, Michonne prometía despedirse en esta parte de la serie, unos nuevos enemigos llamados los ‘Susurradores’ tomarían el mayor antagonismo y un incremento de tensión entre los supervivientes que tuvieron que convivir para poder superar todos los obstáculos.

Lo cierto es que, a diferencia de lo que muchos pensaban, la décima temporada de la serie destacó por estos elementos hasta el punto de tener que dividir la serie en dos partes para replantear algunas ideas y llevarla por un mejor camino.

Ahora muchos se preguntan qué pasará en los siguientes episodios de “The Walking Dead”, ya que el final de la primera parte de la temporada culminó con Daryl, Carol y Aaron cayendo a un foso infestado de caminantes, una trampa puesta por Alpha. ¿Lograrán sobrevivir todos o uno de ellos verá su final aquí?

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 10B DE “THE WALKING DEAD”?

Michonne se va de la serie durante la temporada 10 (Foto: AMC)

“The Walking Dead” regresará con la segunda mitad de su décima temporada el domingo 23 de febrero de 2020 a a través de AMC en Estados Unidos y Fox Prime Series en América Latina y España.

De momento, la serie no ha presentado oficialmente la salida de Danai Gurira, algo que se viene anunciando desde hace meses por la misma productora. En conversaciones con Comicbook en octubre, la actriz reveló lo difícil que fue para ella asimilar todo lo que significaba dejar lo que ella considera un hogar:

“Fue sobrecogedor, quiero decir… aún no he hablado sobre ello porque no hemos dicho que he acabado todavía, así que solo estaba hablando de eso por primera vez, pero fue realmente abrumador, el amor. Me atraparon porque pensé que me iba a casa”, confesó la actriz.

Como se recuerda, al final de la mitad de temporada Michonne se va con un nuevo personaje llamado Virgil por el mar en un bote. Este clama conocer un lugar militarizado con muchas armas que podrían ayudar a los sobrevivientes a eliminar su problema con los ‘Susurradores’. A pesar de que muchos pensaron que este sería la última escena de Danai Gurira, lo cierto es que aún le queda mucho por demostrar a este personaje antes de su salida definitiva.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “THE WALKING DEAD” 10A?

El final de mitad de temporada 10 de “The Walking Dead” llegó el domingo 24 de noviembre y además de confirmar una muerte demostró la inteligencia de Alpha, quien con ayuda de Gamma le tendió una trampa a los alexandrinos y dejó con en vilo a los fans del drama zombi.

Luego de asesinar a Siddiq, Dante se disponía a apuñarlo en la cabeza para evitar que se convierta en walker, pero fue interrumpido por Rosita que buscaba al padre de su hijo. Aunque el infiltrado intento despistarla, ella se dio cuenta del engaño, puso a su bebé en un lugar seguro y se enfrentó a él.

En ese momento, el médico regresa como zombi, pero antes de que pueda llegar a su hijo, Rosita lo apuñala y deja inconsciente a Dante. Frente a un comité conformado por Daryl, Carol, Gabriel y Rosita el traidor confiesa todo lo que hizo por ordenes de Alpha, desde pintar “silenciad a los Susurradores” en las puertas y paredes de Alexandria hasta asesinar a Chreyl y contaminar el agua de la comunidad.

Por otro lado, Gamma reveló la ubicación de la horda de Whisperers a cambió de que Aaron le permita ver a su sobrino. Sin embargo, cuando Daryl, Carol y Aaron llegan al lugar caen en la trampa de Alpha y terminan en un foso lleno de ‘walkers’.

Una de las principales interrogantes de la segunda parte de la décimo temporada de “The Walking Dead” es quiénes sobrevivirán a la emboscada de la líder de los ‘Susurradores’. En el avance de la segunda parte de esta entrega de la serie de AMC, Gamma llega a las puertas de Alexandria para informar que sus amigos están en problemas. ¿Esto significa que ha cambiado de bando?