La primera mitad de la décima temporada de “The Walking Dead” terminó sin noticias de Lydia (Cassady McClincy). La hija de Alpha (Samantha Morton) abandonó definitivamente a su madre maltratadora luego de que la líder de los Whisperers (Susurradores) decapitara a Henry y a otros miembros de las comunidades aliadas.

En ‘Open Your Eyes’ (10x07), séptimo episodio de la nueva entrega del drama zombi, Carol (Melissa McBride) lleva a Lydia ante Gamma para demostrar a la susurradora que su líder es una mentirosa y que mientras sus seguidores deben renunciar a sus seres queridos cuando interfieran con el bienestar de la horda Alpha no asesinó a su hija como proclamó.

Gracias a ese plan Carol logró que Gamma le revelara a Aaron (Ross Marquand) la ubicación exacta de la horda de caminantes de Alpha, pero también consiguió que Lydia se sintiera traicionada y huyera al territorio de los Whisperers.

En 'The World Before’ (10x08), final de mitad de temporada 10 de “The Walking Dead”, Daryl (Norman Reedus) organizó un grupo para localizar a la horda y buscar a Lydia, sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando Carol, cegada por la venganza, los guio a una trampa de Alpha.

Carol utilizó a Lydia para poner a Gamma en contra de Alpha (Foto: AMC)

Entonces, ¿a dónde fue Lydia? ¿Qué sucedió con ella tras escapar de Carol? “Creo que Lydia decide cruzar la frontera y huir porque no puede ser ella misma con los alexandrinos, porque no la aceptan. Simplemente la ven como otra Susurradora", dijo McClincy en ‘Talking Dead’.

“Creo que nunca ha estado sola, y esa es parte de la razón por la que entró en la celda de Negan, es porque siempre ha estado con los Susurradores, y nunca ha llegado a pensar por sí misma. Nunca ha estado libre de Alpha”, explicó la joven actriz sobre su personaje en la serie de AMC.

"Creo que ahora ha regresado a su casa en el bosque, donde creció. Ese es el lugar que ella conoce. Ella tomará algunas decisiones y descubrirá quién es ella”, anticipó McClincy.

¿CÓMO AFECTARÁ A CAROL LA FUGA DE LYDIA?

Aunque Lydia no apareció en el tráiler de la segunda mitad de la décima temporada de “The Walking Dead” es claro que jugará un rol importante en los próximos episodios, no solo por la mentira de Alpha también por las consecuencias de los actos de Carol.

En una entrevista con EW la showrruner Angela Kang contó que Carol estará en “su estado de deseo de venganza, y a veces un viaje de venganza toma un camino oscuro. Veremos cómo vale la pena o no y qué sucede después. Pero sí, creo que Carol es un poco más imprudente de lo habitual en esta búsqueda para matar a Alpha. Ella siempre es tan estratégica y está pensando en varios pasos por delante, pero en este momento, realmente creo que dijo: 'Oh, tengo que hacer esto', y ella simplemente lo hizo”.

Lydia volvió al territoria de los Susurradores luego de sentirse traicionada (Foto: AMC)

“No sé si ella hizo su juego habitual en varios pasos. Ella podría haber pensado en un ángulo, y no creo que haya pensado en el ángulo humano de Lydia, que es como su peón en este momento. Pero creo que eso puede ser interesante, y ciertamente, Melissa está haciendo un gran trabajo con todos los diferentes giros y vueltas de la historia para Carol", continuó Kang.

Sobre lo que pasa por la cabeza de Lydia luego de sentirse traicionada la showrunner explicó que dicho personaje “está tan harta de ser arrastrada entre las dos cosas: entre su madre que es abusiva y horrible, pero es la única madre y familia que conocía, y estas personas en quienes había llegado a confiar y amar y pensar en familia y ser traicionada en lo que ella siente es una forma similar. Y así, en el momento, ella solo necesita aclarar su cabeza y descubrir qué es lo próximo para ella”.