‘Open Your Eyes’ (10x07), séptimo episodio de la decima temporada de “The Walking Dead”, se centró en Carol intentando sacarle información de los Whisperers (Susurradores) a su rehén y en la salud mental de Siddiq, que desde hace varios capítulos sufre de alucinaciones producto del trauma por ver morir a sus amigos.

Para conseguir su objetivo Carol se muestra amable y comprensiva, pero al notar que no da resultado, opta por la tortura y cuando descubre que los Surruradores creen que Lidia está muerta le revela a Gamma que Lydia sigue con vida, lo que definitivamente más adelante le causará problemas a Alpha.

En tanto, la salud mental de Siddiq llega a un punto crítico. Luego de creer que envenenó con cicuta al rehén y saboteó a su propia comunidad el medico intenta suicidarse lanzándose al reservorio de agua, pero es rescatado por Rosita.

Más adelante, Siddiq descubre que la enfermedad que afectó a Alexandria fue producto del agua envenenada por Gamma, y que Dante es un infiltrado de los Whisperers. Sin embargo, ya es tarde, el traidor lo estrangula. ¿Siddiq está muerto? Esto es algo que se verá en el final de mitad de temporada de “The Walking Dead”.

¿QUÉ PASARÁ EN "THE WALKING DEAD" 10x08?

De acuerdo a la sinopsis de ‘The World Before’ (10x08), octavo episodio de décima temporada de “The Walking Dead”, una pelea causa tensiones en Oceanside mientras los alexandrinos emprenden una misión de alto riesgo.

"Nada de esto importa, pero aceptarlo te hará libre", es la frase que abre el avance del final de mitad de temporada, en el que se muestra a Gamma dispuesta a compartir información de los Susurradores, tras sentirse traicionada y engañada por su líder.

Además, Judith derriba a un nuevo personaje, se trata de Virgil (Kevin Carroll), quien no aparece en el cómic, es decir, fue creado especialmente para la serie de AMC y desempeñará un rol importante.

En el sneak peek del último episodio del 2019, se revela como Dante llegó a los Susurradores y se infiltró en Alexandria. Esta traición probablemente cambiará las cosas en esta comunidad y podría volver a reinar la desconfianza.

Otro adelanto muestra a Rosita hablando con Dante, quien asegura que Siddiq salió a atender a unos pacientes, pero en realidad se está convirtiendo en zombi. Con esto se confirma la muerte del médico y que el funeral mostrado en el tráiler es para él.

TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 10X08: THE WORLD BEFORE'

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD"10x08

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER FINAL DE MITAD DE LA TEMPORADA 10 DE "THE WALKING DEAD"?

'The World Before’ (10x08), octavo episodio de décima temporada de “The Walking Dead”, se estrenará el domingo 24 de noviembre a las 9:00 pm (hora local) a través de AMC en Estados Unidos, mientras que en América Latina el final de mitad de temporada se emitirá el mismo día a las 8:30 pm (hora peruana) vía Fox Premium Series.

América Latina

Canal: Fox Premium Series | Online: app de Fox

Día: domingo 24 de noviembre

Hora: 8:30 pm (hora peruana)

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 24 de noviembre

Hora: 9:00 pm (hora local)

España