Mientras “The Walking Dead” prepara el final de mitad de su décima temporada para el domingo 24 de noviembre de 2019, los rumores apuntan a que el drama zombi llegará a su fin con su decimo segunda entrega. Aunque AMC no ha confirmado ni desmentido la información, el bajón que ha sufrido la serie tras el arco de Negan, la muerte y salida de personajes principales hacen suponer que el desenlace está cerca.

El rumor fue iniciado por el sitio ‘We Got This Covered’, que aseguró tener una fuente que confirmaba que AMC podría estar planeando el final de la ficción para el 2022, con lo que la cadena se enfocaría en el nuevo spin-off a estrenarse en algún momento de 2020 y en “Fear The Walking Dead”.

Incluso otros medios como Comicbook señalaron en su momento que el final de esta serie, basada en los comics de Robert Kikrman, llegaría antes, específicamente después de la décima temporada con la presentación de la Commonwealth.

Daryl, interpretado por Norman Reedus, es uno de los persoanjes originales de "The Walking Dead". (Foto: AMC)

¿”THE WALKING DEAD” TERMINARÁ TRAS SU TEMPORADA 12?

Este rumor también podría surgir de un informe de The Hollywood Reporter en diciembre de 2018, donde señalaba que Norman Reedus (Daryl) y Melissa McBride (Carol) firmaron acuerdos de franquicia por tres años. Se trataban de pactos flexibles que les permitían a ambos actores aparecer en otro proyecto del universo “The Walking Dead”.

Considerando que el vencimiento de estos acuerdos coincide con la temporada 12 del drama zombi, muchos creen que la salida de Reedus y McBride, últimos actores que están en la ficción desde el principio, podría marcar el final de la serie ahora liderada por Angela Kang.

Sin embargo, en 2017, el entonces showrunner Scott Gimple dijo que la ficción podría "seguir y seguir y seguir (…) Creo que si pasaron diez años ... sí fue más largo que eso, es posible que el elenco, teniendo en cuenta la cantidad de muertes en este elenco y todo lo demás, después de diez o doce años, podría cambiar a un elenco completamente nuevo”, explicó a THR.

Tras la salida de Rick Grimes (Andrew Lincoln) a mitad de la novena temporada de “The Walking Dead” se han incluido nuevos personajes como Judith, su hermano RJ y un grupo de recién llegados entre los que destacan Connie y Yumiko.

Las comunidades aliadas aún deben derrotar a Alpha para pasar a un arco argumental que incluya a la comunidad Commonwealth, con la que cierra el cómic de The Walking Dead (Foto: AMC)

EL FINAL DE LOS COMICS DE “THE WALKING DEAD”

El cómic de Robert Kirkman terminó sin previo aviso con su edición #193 en julio de 2019, tras la aparición de la comunidad Commonwealth. Sin embargo, Gimple cree que el show principal puede seguir. “Creo que la creatividad está ahí, las semillas están ahí, estoy muy emocionado ... ¿Podemos tomar la creatividad y el tono que Robert tiene y continuar con ello? Eso creo, sí”, confesó a THR.

“Hay mucha más historia que contar y estoy muy emocionado de trabajar con Scott y Angela (Kang) para descubrir si hay otras tramas que en el cómic no pudimos encontrar, traer al mundo más allá de ese punto. Porque creo que hay una historia que contar cuando hablas del mundo de The Walking Dead. Así que estoy muy emocionado por eso, así que no me preocupa eso”, agregó Kirkman.