CUIDADO, ALERTA DE SPOILER | “The Witcher” se estrenó en Netflix el 20 de diciembre y en los ocho episodios de la primera temporada presenta las aventuras de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.

La ficción creada por Lauren Schmidt se basa en las obras de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, y cuenta con Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Anna Shaffer, Joey Batey, Jodhi Mayo, Björn Haraldsson Hlynur y Raquel Amegashie como miembros del reparto de actores.

Antes del estreno de la primera entrega Netflix confirmó una segunda temporada de “The Witcher”, cuya producción comenzará a principios de 2020 en Londres. Para conocer el camino que seguirá la serie en sus próximos episodios es necesario conocer qué sucedió en el episodio final.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “THE WITCHER”?

En el último episodio de “The Witcher” se desarrolla la Batalla de Sodden Hill y mientras una horda de monstruos siniestros acorrala a Geralt, Yennefer y sus aliados se preparan para el contraataque y Ciri queda a merced de una desconocida.

Los magos rebeldes intentan detener al ejército de Nilfgaard y permanecer en la antigua fortaleza, al principio se mantienen firmes, pero debido a la fuerza de Fringilla se sienten cada vez más abrumados y su número disminuye.

Sintiéndose acorralados, Tissaia le ordena a Yennefer dejar salir su caos, es decir, ya no necesita controlar su poder. Cuando el fuego rodea la fortaleza Yennefer lo absorbe en sus manos y luego desata en una ola épica que destruye a todo el ejército de Nilfgaard.

Una vez que el fuego se ha extinguido y ha arrasado todo a su pasó, Tissaia, que estaba protegida de la explosión, llama desesperada a Yennefer, pero nadie responde.

En tanto, Geralt, quien ha tenido alucinaciones desde que fue mordido, también aparece gritando el nombre de Yennefer en una especie de visión onírica. Ciri, quien aparentemente escucha los gritos en su sueño despierta y sale corriendo hacia Sodden.

Cuando Geralt y el mercader llegan a la caballa donde se encontraba Ciri, el primero siente el “llamado” de la niña y ambos se encuentran en el bosque. Después de un esperado abrazo Ciri pregunta “¿quién es Yennefer?”

¿Qué pasará con los poderes de la princesa Cirilla, heredera del caído reino de Citra? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA TEMPORADA 2 DE “THE WITCHER”?

Una de las preguntas que la segunda temporada de “The Witcher” debe resolver es ¿qué sucedió con Yennefer? ¿Sobrevivió? ¿dónde está? Considerando la saga de Andrzej Sapkowski la respuesta es sí.

Otros misterios que se abordarán en los nuevos episodios de la serie de Netflix son ¿dónde está Jaskier? ¿Qué sucedió con Roach? y ¿qué está pasando con los nuevos poderes de Ciri?

Además, si la primera temporada se basa en la colección de cuentos de ‘The Last Wish’ y ‘The Sword of Destiny’, lo más probable es que la segunda temporada adapte ‘Blood of Elves’.