“Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” es una nueva serie documental en Netflix que logró hacer lo imposible: distraer temporalmente a un mundo estresado que lidia con el brote de coronavirus, una pandemia mundial declarada por la OMS. La serie de siete episodios, dirigida por Eric Goode y Rebecca Chaiklin, se centra en Joseph Maldonado-Passage, también conocido como Joe Exotic, y su parque de animales exóticos de Oklahoma.

El lunes pasado este documental dividido en siete partes se convirtió en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo como la serie más vista de la plataforma. Esto no es extraño ya que la página web ha visto en estos documentales de crímenes o casos reales un nuevo nicho el cuál satisfacer con sus producciones originales. Sin embargo, este es un producto especial por sus excéntricos personajes.

La serie se centra en la sociedad poco conocida de conservacionistas y coleccionistas de grandes felinos en Estados Unidos, explorando los zoológicos y santuarios privados que han creado para estas inusuales y mortales mascotas. Algunos de sus personajes son un antiguo comerciante de cocaína que dirige una instalación de conservación secreta; Jeff Lowe, un libertino que cuela cachorros de estos felinos en hoteles famosos para atraer mujeres en las fiestas; Tim Stark, propietario del zoológico de carretera Wildlife in Nee”; y Bhagavan “Doc” Antle, un entrenador de animales que fundó una reserva de animales de 20 hectáreas en Myrtle Beach, Carolina del Sur, y entrena animales para películas de Hollywood.

Conforme va desarrollándose la historia, se revela que cada uno de estos personajes tiene un secreto o aficiones escondidas, haciendo cada episodio más extraño que el anterior. Al final, todo se complica en una espiral de fraudes, problemas con la ley, intentos de asesinatos y mucho más que la serie no termina de explicar en totalidad. ¿Qué pasó con Joe Exotic, Carole Baskin, Doc Antle y Jeff Lowe y John Finlay? Aquí traemos algunas respuestas pero cuidado, habrán spoilers más adelante.

¿QUÉ PASÓ CON JOE EXOTIC?

Joe Exotic es uno de los personajes principales del documental de Netflix (Foto: Netflix)

En el último capitulo del show de televisión, la ira de Joe Exotic hacia Carole Baskin, la activista por los derechos de los animales, se refleja en un complot para hacer violencia contra ella, llamando la atención del F.B.I. Más específicamente, él intentó contratar a alguien para que la asesinara, pero la policía fue más rápido y logró capturarlo y procesarlo judicialmente.

Tal como recoge The New York Times, Joe Exotic fue condenado en abril del 2019 por dos cargos de asesinato a sueldo y una gran cantidad de cargos en torno a los animales que mantenía. Fue sentenciado en enero del 2020, pero mantuvo su inocencia en una publicación de Facebook y apeló a un tribunal superior. Sus abogados declinaron hacer comentarios al respecto

Por otro lado, también ha presentado una demanda en busca de daños por casi $94 millones contra el Departamento del Interior, un fiscal y otros, según muestran los documentos judiciales. En la demanda, presentada el 17 de marzo, dice que el caso en su contra incluyó testimonios falsos y que fue víctima de discriminación como “un hombre abiertamente homosexual con la mayor colección de tigres y cruces genéricos”.

Aunque Joe Exotic está en una prisión federal en Texas, su página de Facebook se ha mantenido activa. En una publicación del 25 de marzo, Joe solicitó ayuda para enviarle una carta al presidente Trump pidiéndole que “haga lo correcto y que me disculpe o me libere durante mi apelación”. El ex cuidador del zoológico también está “sobre la luna” con su nueva fama, tal como lo definió Rebecca Chaiklin, directora del documental, en una entrevista a The Los Angeles Times.

¿QUÉ PASÓ CON CAROLE BASKIN?

Carole Baskin continúa siendo la dueña de Big Cat Rescue, un santuario para estos animales sin fines de lucro de 69 acres en Florida. Este es el mismo por el cuál Joe Exotic había peleado constantemente con ella y uno de los motivos por el intentó asesinarla. Ella respondió muchas preguntas en un blog publicado justo después de que el documental se estrenara en Netflix.

Ella critica duramente el documental porque siente que crearon más problemas de los que intentaron solucionar, tal como menciona en una entrevista a E! Entertaiment. Además, acusa directamente a la plataforma de lucrar con lo que dijo Joe Exotic sobre la desaparición de esposo. Según el polémico personaje, ella habría sido la responsable al matarlo y darle de comer sus restos a sus animales.

Baskin dijo en la publicación de su página web, que participaron en la realización de la serie de Netflix porque los directores dijeron que expondrían los abusos en los zoológicos de carretera. “La serie no solo no hace nada de eso, sino que ha tenido el único objetivo de ser lo más salaz y sensacional posible para atraer a los espectadores”, escribió Baskin.

De cualquier manera, también se reabrió la investigación de la desaparición de Don Lewis que sucedió en 1997. Ella ha negado constantemente las acusaciones pero a su vez no ha proporcionado más información sobre lo que pasó en esos días donde su esposo desapareció.

¿QUÉ PASÓ CON DOC ANTLE?

Bhagavan Antle, también conocido popularmente como Doc Antle y otro propietario de vida salvaje con licencia presentado en la serie, llamó al documental “entretenimiento sensacionalista”. En una publicación de Facebook la semana pasada. Él dijo que su Myrtle Beach Safari "se adhiere a todas las directrices de la U.S.D.A., y nuestros animales son tratados con sumo cuidado ". Dijo que su personal estaba “muy decepcionado de que se mencionara nuestras instalaciones”.

De hecho, algunos agentes de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur presentaron órdenes de allanamiento en Myrtle Beach Safari en diciembre, pero un portavoz de la agencia, Tommy Crosby, dijo el miércoles pasado a New York Times que no se estaba investigando la instalación. “Las órdenes de allanamiento ejecutadas en diciembre respaldaban una investigación realizada por las autoridades de Virginia”, dijo.

En diciembre, Antle le dijo al medio local WMBF News que la investigación se refería a un zoológico de Virginia y la historia de tres cachorros de león que obtuvo el verano pasado. “Querían que intentáramos ayudarlos a mirar el rastro de dónde venían los leones y cualquier evidencia de cómo habían sido las vidas de los leones antes de mudarse aquí”, dijo. “Myrtle Beach Safari no tiene la culpa de nada”. Por ahora, él sigue dirigiendo su centro de vida salvaje mientras intenta sobrellevar esta repentina subida de popularidad.

¿QUÉ PASÓ CON JOHN FINLAY Y JEFF LOWE?

John Finlay, la pareja de Joe Exotic presentada en el documental, brindó sus declaraciones como testigo en un juicio federal. Además, creó una página de Facebook llamada “La verdad sobre John Finlay”, contando las experiencias que vivió en el zoologico mientras se filmaba el documental.

El actor David Spade confesó que Finlay le había dicho que él y Joe nunca se casaron legalmente y que estaba completamente fuera de su vida. Ahora él tiene una prometida y dijo que reaccionó más positivamente a la serie que de forma negativa.

Por su parte, Jeff Lowe enfrenta cuatro casos abiertos en el Tribunal Municipal de Las Vegas, donde se le acusa de hacer negocios sin licencia en 2017 y de no obtener una licencia o permiso para animales salvajes y de granja, por lo que se ha fijado una audiencia para el 1 de junio. Además, algunos fans han reportado que se ha unido a Cameo, un servicio que permite a los seguidores pagar a sus estrellas de bajo o medio rango para enviarles mensajes de video. Lowe por ahora está disponible para videos personalizados.

VIDEO RECOMENDADO

La casa de papel 4 ya está disponible en Netflix