Para subir a un avión, es necesario seguir toda una logística. Esta no pasará desapercibida nunca y queda demostrado que todos los pasajeros lo notan. Este video es viral en redes sociales porque demuestra la razón de algunos comportamientos de azafatos en su trabajo. Muchos creen que la labor de los azafatos y azafatas es velar porque todo vaya bien y llevar cafés y sándwiches, pero va mucho más allá.

Ser tiktoker hoy en día es algo común y aplicar en tu trabajo es lo mejor. Este es el caso de Kat Kamalani que ha revelado en su cuenta personal que existen diversos secretos en esta profesión. En su vídeo de Tiktok Kat pregunta a sus seguidores: “¿Alguna vez has subido a un avión y has visto a la azafata de pie justo aquí, saludándote, o a los auxiliares de vuelo caminando por el pasillo? Bueno, estoy a punto de contarte lo que realmente estamos haciendo”.

“Así que cuando estás caminando en el avión y ves nuestra cara feliz y sonriente, en realidad te estamos mirando de arriba a abajo, estamos tratando de encontrar a nuestros ABP, lo que se conoce como persona capaz. Se trata de personas que pueden ayudarnos en una emergencia”, continúa explicando en este video de una de las redes sociales más populares en el mundo.

Claro que este tipo de lineamientos sucede en todo tipo de profesiones, trabajos y carrera. Kamalani no duda en destacar a médicos, enfermes, militares o bomberos que también pasan por este tipo de preguntas de manera típica. Son gente que, si existe algún tema de emergencia o aterrizajes forzoso en la nave, siempre atinan a lo que es ayudar al personal del avión a controlar la situación.

Eso sí, esto no es lo único que los azafatos buscan cuando miran a sus pasajeros de arriba a abajo. “Buscamos cosas que no pertenezcan al avión, como una caja llena de algo parecido a un líquido en el lateral”, comenta Kat que también añade la búsqueda de “tráfico de personas, ocurre mucho en el sector y la seguridad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad número uno. Así que buscamos cosas que parezcan extrañas”.

El video no ha tardado en dar la vuelta al mundo porque se viralizó para alcanzar los 1,1 millones de visitas y más de 200.000 me gusta. Los seguidores no aguantaron la curiosidad y también siguieron preguntando detalles como el hecho de saber que cómo es posible que solo con mirarte se enteren cosas de ti y la joven respondió: “Algunos dicen: ‘Eh, soy médico en el asiento 34A por si acaso’, lo cual agradecemos”.

La opinión también se apoderó de los comentarios porque diversos usuarios quisieron plasmar su opinión en el video con cosas como “¡pillé a una mirándome de arriba abajo y pensé que desaprobaba mis pantalones Adidas y mi cómodo top para volar!” o “ahora pensaré en esto cada vez que suba a un avión”.

Este video es más que una tendencia, es algo instructivo. De esta forma, nos daremos cuenta la labor real de los azafatos que no solo sonríen a todos el mundo de una manera amable y aspecto afable. Un descubrimiento que no pasará desapercibido cuando volar vuelva a ser algo frecuente. Claro, también nos llama a prestar atención en este tipo de actos que no veremos igual desde ahora.

