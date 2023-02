Una joven de Argentina utilizó sus redes sociales para compartir detalles sobre la vez que fue a sacar su pasaporte para viajar a Disney y terminó conociendo a Lionel Messi. Su testimonio, compartido vía TikTok, sorprendió a los internautas.

Anto Agua empezó contando que, al cumplir 15 años, sus padres le regalaron un viaje al mencionado parque temático ubicado en Estados Unidos.

Faltando una semana para dirigirse a Norteamérica, no tenía listo su pasaporte, por lo que la agencia que la llevaría la asesoró par que pudiera tramitar el documento en solo 24 horas.

Así, la joven llegó a la sede de una entidad migratoria para proceder con el trámite respectivo. Mientras esperaba su turno para ser atendida, se encontró cara a cara con el capitán de la Albiceleste.

“Yo estaba sentada adelante y, en eso, me doy vuelta para ver que mi viejo estuviera sentado en los sillones más atrás. Cuando miro, ¡lo veo a Messi!”, contó.

Junto a él, se encontraba un hombre de traje que sería su guardaespaldas. Por ello, se acercó con cuidado al futbolista para pedirle un autógrafo.

Testimonio viral de joven que se encontró con Messi al sacar su pasaporte

“Le dije: ‘Hola qué tal, yo soy Anto’ y me acuerdo que como él fue superhumilde. Me dijo: ‘Hola, qué tal, yo soy Messi’. Y, ‘sí, claro, ya te conozco’, pensé yo”, indicó.

Tras ello, Anto tuvo una breve charla con el astro que nunca olvidará. “¿Qué hacés acá?’, le pregunté. Respondió que había venido a buscar su visa, o algo así”, recordó. “Yo le dije que me iba a Disney la semana siguiente, y él me dijo: ‘Yo en dos semanas me voy a Orlando’. ‘Ay, capaz que nos cruzamos’, seguí yo. Le hablaba como si fuéramos amigos, y él me dijo ‘Sí, capaz’ y se empezó a reír. Un genio él”.

Finalmente, cuando fue el turno del deportista de recoger su documento, este se despidió muy educadamente. “Escuchó su nombre completo cuando lo llamaron, Lo saludé, le di un beso y él todo un amor”, concluyó la tiktoker, quien seguramente jamás olvidará su encuentro con quien es denominado “el mejor futbolista de la historia”.

Lo que debes saber sobre Lionel Messi

Lionel Messi, conocido también como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Es jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado veinte años. Actualmente, desde 2021, integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.