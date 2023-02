Existen muchos motivos por los que una persona toma la decisión de estudiar en el extranjero, tanto a nivel personal como a nivel académico y profesional. Y si se da la oportunidad de cursar estudios en Estados Unidos, uno de los mejores países en materia educativa, son pocos quienes lo piensan dos veces.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la nación norteamericana pues, según el relato de un joven español, la experiencia de vivir y estudiar en EE.UU. puede no ser como la mayoría cree.

Mediante su cuenta de TikTok, David Virosta, de 17 años, contó que, si bien Estados Unidos es un país que destaca por las oportunidades que brinda y su multiculturalidad, también hay un “lado malo” que solo conocen quienes llegan a radicar allá.

Primero, habló sobre lo difícil que resulta socializar. “Nadie se te va a acercar a hablar y cuando digo que nadie, es nadie. Da igual cuál sea el país del que seas”, aseguró.

En caso desees hacer amigos, lo que debes hacer es tomar la iniciativa. “Vas a ser tú siempre el que tenga que dar el primer paso para hablar con la gente porque si no, no vas a hacer amigos”, explicó.

Luego, habló sobre el transporte, indicando que el transporte público no es una buena opción a considerar. “Si no tienes un vehículo o alguien que te lleve a todos los sitios, no vas a salir de casa porque las distancias para todo son enormes. Incluso para el pan, tienes que coger el auto para comprarlo si no, hoy no comes ese pan”, contó.

David también habló sobre el romance, en específico para las personas que creen que encontrar al amor de su vida en EE.UU. es sencillo. “Si eres de esas personas que piensan que va a tener un novio o una novia americana, olvídate. Hay muy pocas probabilidades de que te eches pareja aquí”, comentó.

Según el tiktoker, esto se debe a la propia forma de ser de los estadounidenses. “Las chicas son rarísimas y los chicos hablan con 20 a la vez”, agregó.

Además, habló sobre uno de los choques culturales que más lo ha marcado: la comida. “Prepárate para tener un desorden alimenticio porque ya te digo yo que a tu cuerpo le va a costar acostumbrarse a la comida de aquí. No porque la comida sea mala, sino porque va a ser distinta a la de tu país”, enfatizó.

El estudiante también mencionó el tema del clima, el cual puede ser crudo si vives en cierta zona del país. “Prepárate para morirte de frío si vienes a un estado del norte. Yo ahora mismo estoy en Wisconsin y es el primer día que sale el sol”, dijo.

Finalmente, aseguró que hay que tener en claro que, para los norteamericanos, “entretenerse” no es lo que un extranjero podría pensar. “Tienes que saber lo que es el verdadero aburrimiento, porque aquí la gente no hace planes. Lo único que hacen es jugar a un deporte y ya... eso y trabajar, no hay más”, concluyó.

Su testimonio generó opiniones divididas

El testimonio de David se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y generó opiniones divididas. Mientras que algunos usuarios señalaron que lo dicho por el estudiante es cierto, otros indicaron que la cosa varía en cada estado y que no todos son iguales.

“Es cierto que cada quién está en su mundo”; “Totalmente de acuerdo, yo estoy igual”; “Yo hice mi intercambio en Wisconsin hace ya 9 años y es TAL CUAL como lo has descrito. O te metes a hacer deporte o no hay amigos”; “¡Es que estás en Wisconsin! ¡No todos los estados son iguales!”; “Es que lo mandaron a Wisconsin, allá es un estado deprimente, hace mucho frío”; “depende del estado, Florida es muy diferente”, escribieron las personas.

¿Cómo migrar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

