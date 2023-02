Llenó un bidón con monedas durante 4 años y sorprendió a todos al revelar cuánto ahorró

Una joven de Bogotá, Colombia, se volvió viral al revelar cuánto logró llenando un bidón con monedas durante 4 años.

La usuaria, identificada en TikTok como ‘buitragozzzz’, publicó dos videos mostrando cómo, año tras año, estuvo almacenando dentro de un botellón de agua monedas de 500 y 1000 pesos colombianos, lo que vendría a ser 10 y 20 centavos de dólar respectivamente.

“Duramos años llenándolo y al fin se logró”, dice la descripción del primer, en donde se ve que un hombre, que sería el padre de la internauta, rompe la alcancía y riega todas las monedas ahorradas en el piso.

En el segundo video, ‘buitragozzzz’ revela que la cifra que pudo obtener tras 4 años de ahorro. “En total fueron 8.210.000 pesos (un poco más de 1700 dólares)”, indicó la joven, quien procedió a pesar y ordenar las monedas para cambiarlas

Los clips subidos a TikTok por la usuaria arrasaron entre los usuarios, pues acumulan más de 40 millones de reproducciones.

Como era de esperarse, las personas compartieron diversos comentarios al respecto: “No, no soy capaz, una vez abrí una alcancía mía y tenía 1.200 pesos colombianos”; “Son pesos Colombianos, unos 1800 dólares aprox, es bastante teniendo en cuenta que es dinero que le queda a uno de cambios y que a veces no valoramos”; “Felicidades por el dinero, pero sobre todo por la disciplina y la constancia, me falta cultura o hábito de ahorro a los 2 meses me doy por vencida”, fueron algunos de los mensajes.

