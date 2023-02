Una ruptura sentimental supone uno de los cambios más importantes para una persona, sean cuales sean los motivos de la separación y a pesar de lo feliz o no que se haya sido en el tiempo que duró la relación.

Algunas rompimientos son difíciles y, si se trata de un divorcio, las cosas suelen complicarse si durante la relación hubo conflictos de pareja o problemas de comunicación.

Sin embargo, hay quienes, a pesar de haber decidido ponerle fin a una importante etapa de su vida, celebran los divorcios de manera diferente. Este es el caso de una pareja que, tras hacer oficial el fin de su matrimonio, decidió celebrar el hecho con un baile final de despedida.

En las imágenes, publicadas en TikTok por la usuaria @esme_arauz, se observa que la pareja firmó los documentos que oficializan su separación.

Segundos más tarde, se les ve bailando al centro de una pista de lo que parece ser una discoteca y muy bien abrazados. Fue así como, acompañados por canciones de amor, decidieron darse el último adiós.

Celebró su divorcio junto a su ex esposo bailando canciones románticas

El registro acumula más de 8 millones de reproducciones y generó asombro entre los usuarios, pues no es común que una ex pareja “celebre” su separación de forma tan cariñosa.

“Wow, cómo quisiera separarme y que terminar igual que tú y tu ex”; “A eso le llamo madurez no como otros que hasta se amenazan”; “Perfecto, no hacer daño es de gente civilizada”; “Qué envidia no me imagino haciendo esto”; “Jamás vi algo así, me quedé sin palabras”, escribieron las personas.

Tras todo el revuelo causado, la mujer que publicó el clip señaló que actualmente tiene una amistad con su ex esposo porque todo quedó en buenos términos y cada quien continuó con su camino de manera individual.

Finalmente, la tiktoker recibió mensajes de admiración debido a que muchas personas apuntaron que no podrían llevar una relación cordial con sus ex parejas como ella lo hizo.

¿Es posible ser amigo de una expareja?

Según el portal edarling.es, en la mayoría de los casos, ser amigo de tu ex solo es posible cuando la separación se produjo de manera amigable por ambas partes.

Si la ruptura fue muy dolorosa, es mejor alejarse y estar sin ver a la persona durante una temporada. En el caso de que se produzca una aproximación, el acuerdo amistoso solo será posible si ambas partes han superado la ruptura.

A veces es muy difícil, ya que uno de los dos todavía puede tener sentimientos hacia la otra persona y la amistad sería imposible. También, en el caso de que se tuvieran hijos en común y se produjera una separación sería muy difícil mantener una amistad. Pero en este tipo de situaciones, fomentar la amistad sería un acto de compañerismo y mirar por el bien de los hijos.