Una joven de México se volvió viral tras revelar cómo descubrió la infidelidad de su novio. Mediante un video publicado en TikTok, Amaya Jaquith (@amayajaquith) dio a conocer que el detonante de todo fue el ticket de una cafetería.

Todo empezó cuando, cierto día, su pareja, con quien arrastraba varios problemas desde hace un buen tiempo, le dijo que saldría para reunirse con unos amigos.

“Yo trabajaba y estudiaba entonces no estaba durante el día en la casa, entonces le dije que la pase bien. Ya estaba sospechando pero dije ‘no importa’”, empezó contando la mexicana, que trabaja como modelo.

Por aquel entonces, Amaya encontró el ticket de venta de una cafetería entre su ropa. “Decía café americano y un late deslactosado light. Entonces le mandé un mensaje y le pregunté con quien fue a Starbucks”, recordó.

El chico le respondió que el consumo era de un amigo; sin embargo, ella no se quedó tranquila. “El miércoles le dije si me pasaba a buscar por el trabajo y me dijo que si. Le marqué 20 minutos antes para que el saliera de la casa y no contestaba. Pasó como media hora y me mandó un mensaje diciéndome ‘perdón, vino mi primo y nos fuimos a conducir su carro nuevo’”, agregó.

Tras ello, llegó a su casa y revisó la computadora de su novio al encontrarla encendida. “Me metí y tenía una conversación con una chica que le decía ‘enseguida paso por ti, te amo’”, aseguró.

Rápidamente, lo llamó y no obtuvo respuesta; no obstante, decidió ponerse en contacto con el número de la mujer que vio en la computadora. “Le dije ‘hola, habla la novia de ese wey’ y me pasó con él”, indicó.

Testimonio viral de joven mexicana que descubrió la infidelidad de su novio tras ver un ticket de cafetería

El relato de Amaya se viralizó con más de 100 mil reproducciones y más de una internauta se sintió identificada con su historia. “Amiiigaaaa, esa es mi historia, me pasó lo mismo”, escribió una persona.

En un segundo video, la modelo reveló que, algunas semanas después, dejó la vivienda que compartía con su novio y que incluso descubrió que este la tenía agendada en su celular como “Pancho” y que a la amante la tenía por su verdadero nombre.

Por otra parte, dio a conocer que la chica aceptó seguir saliendo con el chico, a pesar de descubrir que estaba al mismo tiempo con otra persona.

¿Cómo descubrir una infidelidad?

Ser fiel a tu pareja es, sin duda, uno de los pilares básicos de una relación. Cuando la confianza se pierde por culpa de la infidelidad, es complicado volver a estar bien y que la relación funcione.

Según el medio psicologia-online.com, hay varias claves para saber si tu pareja te engaña con otra persona:

Cambio de horarios significativo: rupturas en horarios que suponen mayor ausencia en el hogar, las cuales van acompañadas de excusas para ocultar el engaño.

Conexión tecnológica: es probable que el infiel pase mucho más tiempo en la computadora o con el teléfono, porque así es como se comunica con la otra persona. Cuando está contigo no responde llamadas ni mensajes, ni tampoco es fácilmente localizable cuando intentas llamarle.

Confunde tu nombre con el de otra persona: aunque no es algo que necesariamente tenga un significado si ocurre una vez, la cosa cambia cuando se trata de algo constante y más aún si tu pareja se ve afectada al darse cuenta de su error.

Cuida más su imagen: si de manera repentina cuida su aspecto físico y comparten menos tiempo juntos, podría estar viendo a otra persona a escondidas.