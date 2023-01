Los aplicativos de delivery se han convertido en una de las herramientas preferidas de las personas para adquirir alimentos de manera rápida, pero ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la orden es cancelada a último minuto? Una usuaria de TikTok publicó un video para aclarar las dudas sobre esta cuestión, volviéndose viral casi en el acto.

En el registro difundido por la usuaria de México Denncii (@denncii), se observa la gran cantidad de comida que ella y su esposo consumen. Según explicó la joven, su pareja trabaja como repartidor, por lo que suele quedarse con los pedidos que los clientes ya no desean.

“Mi marido trabaja de DiDi y casi siempre le cancelan comida y nos la tragamos”, se lee en el video de TikTok subido por la mujer.

En el registro, de apenas 15 segundos de duración, se pueden ver algunos postres, comida china, sushi, pollo frito, gaseosas, hamburguesas, pizza, entre otros platillos. De hecho, Denncii asegura que “faltaron mostrar más fotos”.

Video viral de repartidor que se queda con todos los pedidos cancelados

Opiniones divididas

Como era de esperarse, el clip generó opiniones divididas entre los usuarios de la popular red social china. Mientras que algunos se mostraron sorprendidos por el número de pedidos con los que se quedan, otros aseguraron que la pareja se “roba” la comida.

“Te dice que le cancelan y se la roba jaja por qué es muy raro que cancelen”; “Y uno con 3 años en didi y solo me han cancelado 5 pedidos, hay truco”; “Si es Didi si te creo luego les avientan hasta 4 pedidos y la gente de desespera y cancela”; “A mi me pasó que me cancelo el DiDi, me cobraron aún así y seguro se llevo mi pedido a cenar”, escribieron las personas.

Ante la polémica, Denncii subió un segundo video en respuesta a quien la acusó de “robarse” la comida.

“Para tu información la comida que se cancela se puede regalar o nos la podemos quedar. Para la gente que dice la comida se tiene que regresar. No. Aprende primero a trabajar en una aplicación. Nosotros marcamos a plataforma y la plataforma, con la comida cancelada, te da la opción de regalarla o comerla”, explicó.

¿Cuánto gana un repartidor de delivery en Perú?

Un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) realizó un estudio sobre los ingresos que generan los repartidores en Perú, que equivalen al 1,4% de la población económicamente activa (PEA) ocupada de la capital.

Según el medio Infobae, los repartidores que trabajan para un aplicativo delivery como su labor principal generan ingresos promedio de S/1.747 mensuales en Lima, de los cuales S/1.467 provienen de la plataforma. Si tienen ese trabajo como uno secundario o complementario, el ingreso es alrededor de S/.908, en promedio.

Gonzalo Manrique, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostiene que este monto promedio se daría en aquellas personas que por lo general trabajan 60 horas semanales, aproximadamente.