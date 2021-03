En el mundo de las redes sociales, hoy por hoy, cuenta tener la foto perfecta o la frase idónea para que tu post se viralice en es cuestión de minutos. En esa búsqueda por lo fuera de lo común, muchos caen en lo peligroso, como hizo esta mujer en un zoológico, donde se acercó a un ejemplar de camello para tomarse el tan afamada selfie sin imaginar que lo que pasaría ser volvería viral en Facebook y otras redes.

Las imágenes provienen de una cuenta en TikTok, específicamente la de el usuario @vids.by.dc, quien decidió postear los sucesos que marcaron este clip y, estamos seguros, la de la mujer. Una señora que no midió las consecuencias de lo que podría pasar al querer tomarse una foto con el animal.

Y es que el camello no entendió que todo lo que tenía que hacer era solo posar y se ‘afanó' con la cabellera rubia de la mujer. Quizás olía muy apetecible o simplemente le dio curiosidad instintiva, pero terminó arrancándole parte de su cabello de un mordisco.

Mujer se quiso sacar un selfie con camello y le terminan arrancando su cabello de un mordisco. (TikTok)

Un momento que no olvidará. Si bien es cierto que los camellos no suelen ser peligrosos para los seres humanos, está claro que la intención del animal no era lastimar a la mujer, pero sí que se llevó un mal rato al intentar tomarse una fotografía para el recuerdo.

¿Qué tanta mala suerte puedes tener? Lo cierto es que, cuando no es tu día, no es tu día. Lo que pasó la crónica de un final anunciado y así coinciden muchos de los más de 400 mil usuarios que comentaron el video, y quizás otros tantos de los casi 10 millones de usuarios que han visto este video en esta plataforma virtual.

