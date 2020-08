Nunca nadie podrá discutir que los perros son la razón de felicidad de muchas personas en el mundo, y es que con sus peculiares comportamientos logran derretir cualquier corazón así sea detrás de una pantalla. Si no, basta con observar el nuevo video viral que viene dando la hora en Facebook y TikTok. ¿A poco no piensas que te hará reír? Vamos con toda la información.

En países como México, Estados Unidos y España, este video ha sido uno de los más comentados del día, llegando a generar miles de reacciones por lo gracioso que resulta ver al perro reaccionando a otro muy parecido a él en la pantalla. Contento por creer que es una estrella de la pantalla chica, el can ladra y salta en innumerables ocasiones. Una locura.

Tal y como se puede apreciar en el clip que te mostramos líneas más abajo, los saltos de alegría de este perrito al ver un video de un bebé con un can resultaron enternecedores, por lo que este labrador de color negro ganó nuevos seguidores que celebraron su felicidad y alegría.

VIDEO COMPLETO

Reacción de perro 'al verse' a si mismo en la televisión enternece al mundo en redes sociales. (Video: TikTok)

El clip fue compartido por el canal ‘WWLTV’ en YouTube, donde ya suma casi 15 mil reproducciones. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a ’me gustas’ y comentarios. Por otro lado, de fondo, se puede oír la alegría desbordante del can, que no deja de saltar delante del televisor mientras ladra.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron ocultar su sorpresa al ver la agilidad del perro y con justa razón. Definitivamente su reacción es digna de un meme y muchas risas.

