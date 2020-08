¿Ya lo viste? No esperes más. Hoy por hoy, muchos cibernautas se han ‘sumergido’ en las redes sociales en un intento de olvidarse de la crisis por el coronavirus. Por ello, videos virales como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar esta terrible pandemia con una sonrisa, aunque esta dure apenas unos minutos.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el viral del momento es protagonizado por un pequeño perro que yace sobre la cama de su dueño. Sin embargo, lo que de este clip único es que este can intenta en reiteradas ocasiones cubrirse con una manta para poder dormir. Como si de un humano se tratase, el animal hasta se ‘pelea’ con la colcha.

Tras no encontrarse cómodo y darle un par de patadas a la manta, el perro se terminó cubriendo por completo con la frazada. Segundos después, su dueño -que grababa la escena- se le acercó, provocando que el can se sacase el cobertor y lo mirara fijamente.

VIDEO COMPLETO

El video fue compartido por el canal ‘NTWRK’ en TikTok, donde ya suma alrededor de más de 2 mil ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y comentarios. En países como México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos se ha vuelto el favorito de los usuarios.

Perro es furor en redes sociales por taparse con su manta antes de dormir (Video: TikTok)

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron evitar las risas por la curiosa actitud del can. No cabe duda de que este perrito hoy se ganó miles de fans, y una prueba de ello ha sido el apoyo que ha recibido el clip.

