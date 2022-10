Sandra Rojas y Diego Hurtado, dos de los 50 adolescentes del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, que lograron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS), compartieron algunos detalles de su preparación para alcanzar esta importante meta. Todos ellos participaron en el proceso de admisión de la Decana de América los días 15 y 16 de octubre, que congregó a más de 18 mil postulantes.

“En mi proceso de preparación anoté primero cuáles eran los cursos que venían en el examen, la cantidad de preguntas [...] empecé a ver mis puntos de debilidad, los cursos en los que tenía deficiencias y tuve que repasar de esa manera, también practicar es muy importante”, comentó Sandra en entrevista al Grupo El Comercio.

La adolescente eligió la carrera de Ciencias Políticas porque le atrajo la malla curricular que ofrece la universidad. “Ofrece cursos como filosofía, que me gusta bastante y me permitirá entender varios aspectos de este país, en el campo político [...] y me gustaría también hacer investigaciones en el campo sociológico”, manifestó Sandra.

Ella también dio un consejo para otros escolares que buscan entrar a la universidad: “Es muy imporante buscar una motivación que te haga seguir, en mi caso mi hermana era quien me aconsejaba cómo organizarme bien”, comentó.

A su turno, Diego anotó que su preparación no fue reciente, sino que “empezó hace varios años en el colegio”, con el apoyo de sus padres.

¿Cómo se organizó para no estresarse por las horas de estudio? “En mi preparación siempre busqué un equilibrio, salía a jugar los sábados con mis amigos”, expresó el estudiantes de quinto de secundaria.

A él le gustaría especializarse en derecho empresarial y contó que elegió esa carrera por influencia de sus primos que ya estudian la carrera.

El acompañamiento del colegio

El profesor Pedro Uribe, coordinador académico del colegio Juan Pablo Peregrino, contó que la preparación de los estudiantes con miras al ingreso a la universidad se inicia desde el segundo y tercero de secundaria, y también incluye test de orientación vocacional.

“Ellos vienen preparándose desde segundo y tercero de secundaria. Por ejemplo, a los niños de tercero, cuarto y quinto se les da una preparación de acuerdo a la exigencia de la universidad. [La preparación] incluye educación física, deporte, computación, danzas, para que no les afecte el estrés”, comentó el docente.

Sobre el horario de los estudiantes precisó que estudian de lunes a viernes hasta las 2pm y en las tardes de 3:30 a 6:30 (tercero y cuarto de secundaria), mientras que los de quinto grado lo hacen hasta las 8 p.m. Este horario, indicó, les permite cubrir todo el temario que exige la universidad y realizar simulacros tipo examen de admisión.

Agregó que los fines de semana los menores están dedicados a su familia.

El profesor también dejó un consejo para todos los estudiantes: “Con esfuerzo y dedicación se pueden lograr los objetivos, si se organizan sí podrán hacer las cosas”.

Más datos de interés

Los 50 estudiantes estudiarán Administración, Contabilidad, Derecho, Lingüística, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Estadística, Ciencias Biológicas, entre otras.

15 de ellos ingresaron en los primeros puestos tras alcanzar el máximo puntaje en su carrera, entre ellos, Rafael Ricaldi Tandaypan (15), que ocupó el primer puesto en Ingeniería Geográfica; Naomi Solís Francia (16), que obtuvo el segundo puesto en Ingeniería Mecánica; Samin Acevedo Pariona (15), segundo puesto en Ingeniería Agroindustrial y Fernando Huarachi Fuentes (16), segundo puesto en Gestión Tributaria, entre otros.

