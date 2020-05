La modelo Cara Delevingne no soportó más las críticas contra su expareja Ashley Benson, luego que en redes sociales se presuma de una nueva relación de la actriz de “Pretty Little Liars" con el artista G-Eazy.

Es así que la joven actriz utilizó sus stories para enviar un mensaje a quienes opinaron contra Benson. “Es más importante ahora que nunca propagar el amor, no el odio", escribió inicialmemente.

"Para todos lo que están odiando a Ashley Benson, por favor, paren. No conocen la verdad, solo ella y ello lo sabemos exactamente y así es como debería ser”, señaló en el mensaje donde la etiquetó.

Cara Delevigne respondió a las personas que atacaron a Ashley Benson. (@caradelevigne).

Cabe resaltar que la actriz Benson fue vinculada con el artista G-Eazy días después que confirmaran la noticia de su ruptura con la modelo británica.

Si bien Ahsley Benson no ha negado una posible relación con el artista, dio "Me gusta’ al comentario de una usuaria que pedía que no especulen solo por un ‘like’ o un comentario’ que le dio la actriz a músico. “¿Acaso Ashley no puede tener amigos?”, se lee el comentario.

El portal estadounidense TMZ compartió unas imágenes de Benson al lado de G-Eazy en el auto de la actriz en Santa Mónica, Los Ángeles. Según el medio, ambos se besaron y tuvieron conductas cariñosas.

