El cantante Joe Jonas señaló en una reciente entrevista a James Corden que su esposa Sophie Turner lo condicionó para que pueda salir con ella. “Sophie me dijo que si quería salir con ella tenía que ver todas las películas de Harry Potter”, confesó el cantante.

Jonas se animó a contar dicho secreto luego que la pareja subiera un video en redes sociales donde se le ve armando miles de piezas lego del castillo del colegio Hogwarts para pasar el rato durante la cuarentena.

El intérprete de “Cake by the Ocean” contó que no fue un problema para él ver la saga completa. Es más, mirar sagas se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos la pareja, ya que luego de ver las películas del joven mago vieron “El Señor de los Anillos”.

“Hemos estado viendo compulsivamente ‘El señor de los anillos’ durante este tiempo y construyendo los legos que van con las películas. Ha sido divertido”, contó a Corden.

Del mismo modo, afirmó que para ellos no ha sido muy difícil llevar la cuarentena ya que ambos son muy hogareños. Ambos solo salen para pasear a sus perros o realizar compras al supermercado.

