Game of Thrones 8x01: ¿dónde, cómo y cuándo ver el primer episodio de la temporada 8 de GOT?

Game of Thrones 8x01: ¿dónde, cómo y cuándo ver el primer episodio? | Game of Thrones estrenará el domingo 14 de abril de 2019 el esperado primer capítulo de su octava y última temporada. La guerra entre los vivos y los no muertos tendrá una sangrienta conclusión luego de que todo Westeros se una para derrotar a los 'Caminantes Blancos'.



Existe una enorme expectativa de los seguidores de la famosa serie Game of Thrones con la temporada 8. Han esperado durante años, literalmente, a que la productora continúe con la grabación de nuevos episodios. Ahora, todo valdrá la pena este domingo 14.

El episodio será transmitido por la cadena HBO , así como ha sido desde su primera temporada. Muchas teorías también circulan por la web sobre los personajes que morirían o sobrevivirían a esta temporada, pero la verdad es que todo parece incierto.

Considerando que esta sería la última temporada, a menos que la cadena de televisión confirme lo contrario, muchos arcos e historias deberán cerrarse para no continuar con la expectativa de una siguiente temporada.

¿A QUÉ HORA VER GAME OF THRONES 8X01?

México : 8:00 p.m.

Panamá : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Colombia : 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Bolivia : 9:00 p.m.

Uruguay : 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m

¿DÓNDE VER GAME OF THRONES GRATIS ONLINE 8X01?

Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de GOT desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio de HBO Now , que te permite acceder de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO , que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.

FECHA Y HORA DE CADA EPISODIO EN PERÚ DE GAME OF THRONES TEMPORADA 8

• Episodio 1 : 14 de abril a las 21:00 horas. Duración: 54 minutos.

• Episodio 2 : 21 de abril a las 21:00 horas. Duración: 58 minutos.

• Episodio 3 : 28 de abril a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 22 minutos.

• Episodio 4 : 5 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 18 minutos.

• Episodio 5 : 12 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

• Episodio 6 : 19 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.