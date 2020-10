Diferenciar un ‘cometa’ o 'barrilete’ de un globo aerostático no es nada difícil. Ahora, encontrarlos entre ellos en una imagen compuesta como la que te traemos a continuación en este desafío visual es como buscar una aguja en un pajar. Vamos con este reto viral que la ‘rompe’ entre los usuarios de las redes sociales.

Como parte de la mochila recargada de virales que Depor trae para los usuarios de la redes sociales, este nuevo desafío visual ha puesto a temblar a más de uno por su gran dificultad. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con las especificaciones

Se trata de una imagen de globos aerostáticos que se apilan unos sobre otro, uno al costado de otro, y que deja ver entre ellas unas figuras distintas. ¿Las logras ver en la imagen principal de esta nota? Pues si no las ves ahí, te mostramos a continuación la imagen completa y mejor definida. Una pista: son cuatro.

Imagen viral

Sí, a continuación verás con más facilidad la imagen completa de la que hemos hecho mención líneas atrás y a la cual deberás encontrarle los ‘barriletes’ o ‘cometas’ entre los globos en el menor tiempo posible. ¿Estás preparado para avanzar en esta nota? Vamos a ver la imagen completa.

Encuentra los ‘cometas’ entre los globos aerostáticos de la imagen viral. (Televisa)

Vale destacar, a su vez, que este tipo de desafíos han generado mucha controversia, al mismo tiempo que se roba la atención y el ánimo de resolución en países como Estados Unidos, México o España entre cientos de cibernautas. Muchos de ellos compartieron su ilusión al resolverlo con facilidad, otros mostraron su desdén por la complicación que les causó encontrarle la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO

Ahora sí. Tras ver la imagen con mucha atención podrás identificar a esos cuatro ‘cometas’ entre los globos. ¿Qué? ¿No has logrado verlos en la imagen que es viral en redes sociales? Pues no te preocupes. No es descabellado que no formes parte del grupo selecto que logró encontrarlos en el menor tiempo posible y que ya está retando a sus amigos a encontrarlo. Vamos con la solución.

Solución: aquí se ubican los cuatro 'cometas' entre los globos aerostáticos de la imagen viral. (Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

