Como viene sucediendo durante todo el estado de emergencia en Colombia, el Gobierno, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), viene entregando el Ingreso Solidario, un estímulo económico de $160.000 pesos mensual que llega a las familias más vulnerables y golpeadas por la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19). Este subsidio seguirá siendo entregado hasta junio del 2021 y desde el 21 de julio se viene entregando el cuarto giro. ¿Tienes problemas con el cobro? ¿Te falta cobrar parte del monto total o alguno de los giros? Resuelve tus dudas a continuación.

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de nuestros programas puedan recibir los giros ordinarios y extraordinarios en medio de esta emergencia por Covid-19, y que puedan contar con los recursos dispuestos por el Gobierno nacional para mitigar los efectos que esta pandemia ha traído en los hogares colombianos con mayores carencias”, dijo la directora de la entidad, Susana Correa Borrero.

Y añadió, “por eso estamos extendiendo los tiempos para reclamar los recursos y haciendo pagos escalonados para que puedan cumplir con las medidas de movilidad y bioseguridad de los municipios”.

¿Problemas con Daviplata para el cobro del Ingreso Solidario?

Así como con Daviplata, viene sucediendo con otras entidades financieras para el cobro del Ingreso Solidario de este mes. Recordemos que el cuarto giro comenzó a entregarse desde el 31 de julio y se extenderá por todo agosto, pero hay muchas familias que al hacer la consulta no aparece como si fueran beneficiados.

Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Este problema no debería alarmarte, pues el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha dejado claro que, si ya recibió alguno de los giros o se encuentra al día, no es posible que lo hayan sacado como beneficiario.

En caso de que su cobro salga rechazado o sus datos no se encuentren en la base de datos del Banco Davivienda, despreocúpate, pues solo se debería a un proceso de la entidad financiera para actualizar su data tras el cambio de entidad al mando del Ingreso Solidario.

Recuerda que todas las inquietudes sobre el programa #IngresoSolidario serán atendidas a través del correo electrónico ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Lo primero es ingresar a la plataforma oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS) -haz clic aquí para acceder-. En la web podrá consultar si es un beneficiario y si sus giros están en proceso. También puede escribir al correo ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co para resolver cualquier inquietud.

Cuando ingrese a la página es importante que tenga su cédula a la mano. En la parte superior derecha encontrará un botón que lo lleva a un formulario en el que usted debe ingresar el número de identificación, nombre, apellido, fecha de expedición del documento y su teléfono celular. En la pantalla aparecerá si usted es beneficiario.

El único requisito para ser parte del Ingreso Solidario es no ser parte de otros programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y devolución del IVA. Las familias del Ingreso fueron elegidas por diferentes bases de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

