Fiel a su estilo, Leonardo Di Caprio, de 49 años, ha vuelto a ser noticia tras ser relacionado con una joven, cuya edad no supera los 25 años; se trata de Victoria Lamas, con quien pasó las fiestas de fin de año en un lujoso yate, en el que estuvieron acompañados de amigos. Si bien, se trató de una reunión social íntima, la cercanía entre ambos daba indicios de que entre ellos había mucha complicidad; además, no era la primera vez que se les veía juntos, ya que fueron captados en otras dos ocasiones. Una de ellas, el 20 de diciembre cuando fue vista subiendo al auto del protagonista de “Titanic”.

El actor de cine y televisión Lorenzo Lamas, padre de la muchacha, dio a conocer cuál es la relación que mantiene su hija con el actor de Hollywood. “Sé que le gusta mucho y creo que se conocieron el mes pasado [noviembre]. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que me dijo (…). Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón porque es muy joven”, señaló a New York Post el 29 de diciembre de 2022.

Ante el revuelo que ha provocado el posible vínculo sentimental que se habría originado entre ellos, Mag te da a conocer quién es Victoria Lamas y todo lo que debes saber sobre ella, así que presta mucha atención.

Está tratando de seguir los pasos de su padre (Foto: Victoria Lamas / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE VICTORIA LAMAS

Nombre completo: Victoria Arlene Lamas

Victoria Arlene Lamas Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 24 de abril

24 de abril Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

23 años Instagram: @victoriaalamas

2. ¿QUIÉNES SON SUS PADRES?

Los padres de Victoria son Lorenzo Lamas, el actor de cine y televisión estadounidense, y Shauna Sand, modelo y actriz estadounidense.

El actor Lorenzo Lamas llega para el estreno de Watchmen en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood, California, el 2 de marzo de 2009 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

3. CARRERA COMO ACTRIZ

Victoria Lamas busca seguir los pasos de su padre y ha aparecido en algunas producciones como: “Historia del miedo”, de 2014; “Disguise” y “Talk Later”, ambos de 2019; “A Virtuous Man”, “Secret Identity”, “The Last Thing the Earth Said” y “Two Niner”, todos de 2020.

4. ES MODELO

La hija de Lorenzo Lamas tiene una prometedora carrera como modelo y labora en la agencia Natural Models LA.

El lente de la cámara la adora (Foto: Victoria Lamas / Instagram)

5. ¿QUÉ DEPORTES LE GUSTA?

A Victoria Lamas le gusta practicar tenis y patinaje sobre asfalto.

6. LE ENCANTA PINTAR

Además de las pasarelas y actuar, Victoria Lamas es pintora, pues realiza trabajos en óleo y acuarela. Algunas de sus pinturas las subió a redes sociales.

Una de las pinturas de la joven (Foto: Victoria Lamas / Instagram)

7. COMIDA NATURAL

La joven conquista de Leonardo Di Caprio es vegetariana y le gusta cocina con productos naturales.

8. ¿CÓMO ES EN SUS REDES SOCIALES?

En su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, a Victoria Lamas le gusta subir contenido de las cosas y se sus pinturas.