Amal Saber Hizi es una marroquí que vive en España conocida por la relación que mantuvo hace unos años con Cristiano Ronaldo , con la que acaparó la atención tanto de la prensa rosa como la deportiva, que volvió a hacer noticia no por hablar del crack portugués de la Juventus sino por un video viral de Instagram grabado por su menor hijo de ocho años durante una tarde en el que el confinamiento donde se le ve desfogando a golpes estilo MMA su impotencia por la situación que vive el mundo por la pandemia contra un saco de boxeo.

Luciendo un diminuto vestido naranja que no deja nada a la imaginación, unos zapatos negros de tacón alto y unos guantes de color amarillo fosforescente con franjas negras, Amal golpeó con la derecha ocho veces consecutivas sin detenerse y cuatro veces más con la izquierda en los 24 segundos que dura el video viral . Pese a que su larga cabellera le impedía ver bien su objetivo, la también cantante se movía como si estuviera en un cuadrilátero aunque con mucho cuidado para evitar algún “accidente” relacionado con su revelador escote.

“Por ello decidí vestirme de guapa, como si fuera a asistir a la mejor fiesta glamurosa. Y así subí con mi hijo a la terraza de casa, donde estaba el saco de boxeo, que había comprado para distraerme y, de paso, hacer ejercicio. Notando que me daba el subidón, le di el móvil preparado para grabar un vídeo a mi hijo, le dije que empezara a grabar y que no parara hasta que le avisara y… Pues que, mirando al niño, a la voz de ¿listo?, tras propinarle dos patadas seguidas, me lié a darle golpes con mucha furia”, dijo Amal al diario español Última Hora.

Amal cuenta que le gustó tanto lo que su hijo había registrado con su smartphone que decidió publicarlo en su cuenta de Instagram sin imaginar que sería replicado en Facebook y otras redes sociales por un tercero, volviéndose viral en el proceso . Pese a que se contactó con dicha persona para que le diera el crédito correspondiente, esta la terminó bloqueando y se resignó a ver cómo la gente seguía compartiéndolo entre sus contactos al punto de llegar a tener más de 200 millones de reproducciones a nivel mundial.

