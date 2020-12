Las restricciones por la pandemia del coronavirus son para todos, sin excepciones. Esto parece no ser claro para muchas personas y uno de ellos es este cura que se volvió viral con este video luego de agarrarse a golpes con una persona que le reclamó por no tener mascarilla en un supermercado. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Este cura sabe repartir algo más que hostias y lo demuestra en este video que se volvió viral en redes sociales. Él es el padre Pedro Basilio de nacionalidad colombiana quien fue multado por este video donde desata su ira contra dos clientes que le preguntaron por qué no usaba mascarilla.

El medio Red Más, compartió esta situación que tuvo lugar el 25 de diciembre en un supermercado de Choachí, en la provincia de Cundimarca de Colombia. Este sacerdote no tenía ningún tipo de mascarilla y por ende, estaba infringiendo las medidas sanitarias.

Los reclamos no le cayeron bien al sacerdote y su forma de reaccionar fue de lo más inesperada. Actuó de manera violenta al hombre que le habló por su falta y empezó a pegarle patadas con algunos forcejeos en el supermercado.

Una mujer presente grabó lo sucedido y el párroco se acercó después a ella para quitarle el teléfono. En ese momento, tiró el móvil de otra persona al suelo. “Solo porque le pedimos que nos dijera porque no llevaba mascarilla... Este señor es un agresor, es un violento”, dijo la víctima.

Luego de este suceso, los responsables de la tienda decidieron no dejar salir a este cura del establecimiento. Llamaron a la policía y los agredidos quisieron quedarse para explicar todo lo sucedido y dar detalle de las agresiones.

Uno de los argumentos de los testigos fue que este hombre no tenía mascarilla porque posee algunos problemas respiratorios y le impide taparse la boca. Sin embargo, su reacción si dejó mucho que desear porque fue una simple pregunta.

Tal y como informó Red Más, el alcalde identificó al hombre como el padre Pedro Basilio y le impusieron una multa de 936.000 pesos colombianos (unos 218 euros) por violar las medidas sanitarias y actitud violenta.

