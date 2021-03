Dicen que el ser humano es un animal de costumbres y que, conforme la tecnología avanza y nos hacemos más mecanizados, perdemos ese contacto con la naturaleza que siempre está a la mano. En este caso, claro está, el señor no hizo solo uso de la naturaleza, pero al menos evito contaminar -irónico que con el cigarro no- más el medio ambiente con un encendedor. El video se ha viralizo por distintos motivos, júzgalo tú mismo, pero no dejes de disfrutar con esta joya de las redes sociales.

La habilidad es algo que diferencia a muchos seres vivos, el uso de herramientas nos hizo evolucionar, la conjunción de ellas en aprovechamiento con la naturaleza nos llevó a lo más alto de la cadena alimenticia. Pues no sabemos si da para tanto, pero sí que este señor usó su ingenio y los rayos del sol para un beneficio propio momentáneo.

Claro, ¿a quién nunca se le antojó fumarse un cigarro, pero no tenía un encendedor y tuvo que usar una lupa para prenderlo? Pues quizás este hombre sí que le puso atención a sus clases de química en la escuela o simplemente aprovechó bien algún consejo para, una tarde soleada, no necesitar de encendedor.

Hombre usa lupa en lugar de encendedor para prender el cigarro con mucha destreza. (TikTok)

La cuenta de TikTok, @plumaibanez fue quien publicó este video para que sea deleite de miles de usuarios en la plataforma. Solo unos segundos, pero todo el proceso desde que se le antoja, calcula qué tan despejado está el cielo, saca su lupa y la posición correcta para que el rayo se potencie y prenda el cigarro.

Todo tipo de reacciones ha tenido este video que sobrepasó el millón de reproducciones en TikTok cuando el hombre decidió que lo mejor para ese momento de ganas de fumar era acudir al ancestral arte del uso potenciador de una lupa. No hay duda de que el sol fue su mejor aliado.

