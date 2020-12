“Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?”. Una frase tan viral como cierta y que se aplica en muchos casos, como el de este video que fue publicado en TikTok y ha generado un sinfín de reacciones entre los usuarios de esta red social como la de otras. Y es que lo que verás no es inverosímil, pero sí muy curioso y hasta gracioso, pues a quién no le ha pasado que disfruta tanto una reunión y no quiere irse. ¿Pero discutirle eso a la novia, la protagonista de la noche? Este video te dejará con más de una sonrisa en el rostro.

¿Dónde se ha vuelto viral este video? Pues nada más y nada menos que en la red social de TikTok. El video original lo subió la usuaria @claudeteprado en TikTok. La chica molesta, a quien se le nota disfrutó tanto la noche y la pasó bien, decide pedirle explicaciones a la novia de por qué ya no pueden seguir en la rumba.

Lo curioso es que la respuesta de la novia es que la decisión no fue suya ni del novio, sino que “el dinero lo decidió”. Y es que el acuerdo del salón era solo por cinco horas, a lo que la invitada le ‘increpó' de por qué no les dijo a los del local “oiga, ¿media hora más?”. La novia le responde que sí, pero que “le iban a cobrar 10 mil pesos”.

Se rehúsa a que fiesta termine y le reclama así a la novia en video viral. (TikTok)

“¿Ves? ella no quiso. Ella no quiso pero sí se podía. Ahí está la prueba. Ella no quiso pero sí se podía”, terminó argumentando la joven con alguna copa de más y muy descontenta con la finalización de una fiesta en la que la estaba pasando bien.

El video se publicó el fin de semana pasado y, hasta el momento, ya cuenta con más de 865 mil reproducciones, 800 comentarios y 97 mil likes. en la red social donde fue subido el clip. Es una auténtica locura que no lo creerás hasta escuchar. Y eso, hay continuidad de la historia que podrás encontrar en sus publicaciones.

