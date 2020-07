Un aterrador momento fue el que pasó un kayakista que daba un paseo en el río Waccamaw, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. De forma repentina, un caimán salió del agua y atacó su embarcación. El hecho fue registrado en video por el propio protagonista del incidente y se volvió tendencia en redes sociales.

“Me pareció oír un pez que saltaba a mi izquierda, pero resultó no ser un pez”, dijo Peter Joyce, quien instaló una cámara en su casco para grabar el paseo, sin imaginar que iba a encontrarse con tremendo reptil. “A unos tres pies del kayak distinguí la cabeza del aligator y eso fue todo, no tuve tiempo de reaccionar”, agregó.

Las imágenes, publicadas en YouTube, demuestran que el hombre remaba tranquilamente cuando, de un momento a otro, el caimán embiste su bote. El fuerte golpe volcó el kayak, pero Joyce pudo agarrarse de un árbol y enderezar su embarcación.

Afortunadamente, el hecho no pasó de ser un gran susto por el que pudo haber resultado seriamente lastimado. “Si me hubiera golpeado y no hubiera nada a lo que agarrarme del lado derecho, habría volcado”, dijo. “Podría haber sido mucho peor”.

