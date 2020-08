La desaparición de todos los videos del canal original de ‘El chavo del 8′ tanto en YouTube como su salida del aire en Televisa ha causado un gran impacto no solo en los fans del programa de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, sino que también en los protagonistas tales como Florinda Meza que ‘estalló' en Twitter.

“Creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, acotó muy preocupada por todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo con la pandemia del Covid-19 y aludiendo a que ‘El Chavo del 8′ servía para sacar una carcajada en las situaciones más complicadas de vive México.

Por otra parte, ella afirma que jamás fue invitada a las negociaciones que se suscitaron para la desaparición del programa en los canales de Internet y mucho menos de la salida televisiva.

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones”, hecho que para Florinda Meza parece altamente extraño.

También arremetió contra Televisa

“Va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, acotó Florinda en Twitter.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, finalizó la popularmente conocida como ‘Doña Florinda’ muy apenada por lo que está sucediendo.

¿Por qué sacaron a ‘El Chavo del 8′?

Lo que sucedió fue un problema de acuerdos. Tras más de 50 años de transmisión de sus programas ya no saldrán más al aire en todo el mundo, luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieran llegar a un acuerdo para seguir transmitiendo sus programas.