Si no lo ves no lo crees. En tiempos de Champions League y con el fútbol volviendo de a pocos en el mundo bajo la ‘nueva normalidad', un gato se convirtió en el gran protagonista del día en redes sociales luego de ser grabado por su dueña mientras este hacía de portero. La mujer le tiraba pequeñas pelotas de golf con dirección a un arco, mientras el felino se lucía con brutales tapadas dignas de un ‘Guante de Oro'.

El viral en cuestión ha sido muy comentado en países como Estados Unidos, México y España, donde las imágenes vienen generado todo tipo de reacciones por la destreza felina de este gato a la hora de ponerse la ‘1′. Sin duda, muchos clubes top morirían por tener a alguien con sus reflejos bajo el arco. Simplemente increíble. No se le escapa una sola pelota.

El video fue compartido por la página de ‘SportsCenter’ en Facebook, donde ya suma más treinta y tres mil ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones, y tiene casi 7 mil comentarios. Una locura. ¨Es Meownuel Neuer. Portero del año¨, se lee en el post que se viralizó en cuestión de horas.

VIDEO COMPLETO

Tal y como se puede apreciar en las imágenes que te mostramos líneas más abajo, la dueña de este gatito al parecer pretendía dar a conocer al mundo el talento oculto de su mascota; aunque de seguro no contó con que este se haría famoso. ¿Todavía no ves las imágenes? No esperes más y dale clic al clip ya.

Gato la 'rompe' como portero con brutales atajadas y en redes piden su fichaje por un club top. (Video: Facebook)

Entre las reacciones más destacadas del video de Facebook, llamó la atención los comentarios de muchos usuarios pidiendo el fichaje del gato por un grande de Europa. ¨Mucho más talentoso que Karius¨, ¨Este gato habría salvado más que Kepa en el Chelsea esta temporada¨, fueron algunos de los mensajes que dejó el clip de menos de un minuto.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tendencia: oso negro se ‘enamoró’ a primera vista de una joven en México y es viral (Video: YouTube)