Un joven en Estados Unidos buscado por la ley creó un video viral en TikTok en el que desafía, con un tono burlón, a los oficiales de policía a encontrarlo. William Reeves Durga, de 21 años, publicó el clip la tarde del martes 21 de julio y ahora tiene más de 3′000,000 de reproducciones, además de miles de comentarios y ‘Me Gusta’.

El video viral de TikTok muestra una captura de pantalla de una publicación realizada en la página de Facebook del Departamento de Policía de LaGrange (LPD) en la que piden a la ciudadanía brindar información sobre el paradero de Reeves, quien posteriormente aparece bailando delante de ella con la descripción “Ven a buscarme pe**a”.

De acuerdo a Chris Pritchett, vocero del LPD, Durga es buscado por estar implicado en una investigación encubierta de siete meses en el bar Main Street Pub, que resultó en siete arrestos por Violación del Acta de Substancias Controladas de Georgia, informó el diario The LaGrange Daily News.

De acuerdo a un comunicado de prensa del Buró de Investigaciones de Georgia, las compras encubiertas de droga se originaron y ocurrieron dentro del mencionado establecimiento nocturno e involucró tanto a empleados como clientes. Por su parte, The LaGrange Daily News se contactó con el sospechoso vía TikTok y declaró lo siguiente:

“Sinceramente, no quiero entregarme a la Cárcel del Condado Troup. Está muy sucia y llena de coronavirus. No hicieron lo necesario para mantenerlo contenido. Está sobrepoblada, nadie recibe una fecha en la corte, está mal cómo tratan a los reclusos. No he huido, nunca vinieron a mi casa a buscarme ni nada. Simplemente me exhibieron en redes sociales así que les respondí de la misma forma”, precisó Durga al referido medio.

Desde que su publicación en TikTok se volvió viral, Durga compartió otros dos videos con los que parecen ser un amigo y su hermana. Hasta la tarde del miércoles, su cuenta de TikTok @lildvrtyy tiene más de 19,000 seguidores y sus dos últimos videos acumulan miles de ‘Me Gusta’ y comentarios.

MÁS SOBRE FUGITIVOS BUSCADOS POR LA LEY

Fugitivo acepta propuesta de matrimonio y acaba arrestado por su “futura” esposa que era policía

James Rodríguez fue perseguido por la policía al conducir ¡a más de 200 km/h!

Hombre no respeta cuarentena por coronavirus y es perseguido por un rinoceronte en Nepal

VIDEO RECOMENDADO

Operación al estilo “Rambo” en Alemania contra un fugitivo

Operación al estilo "Rambo" en Alemania contra un fugitivo. (AFP).