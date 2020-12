Un video viral de YouTube viene causando sensación en las distintas redes sociales. El clip, alojado en el canal Walter Santi , demuestra cómo reaccionaron 9 gatitos de la calle al pisar por primera vez una casa. Hasta el momento el video cuenta con más de 2 millones de visualizaciones.

El youtuber comparte en sus redes sociales el día a día de un hombre y todas sus mascotas: un perro, dos gatos domesticados y 9 gatos rescatados. Sin embargo, tras unos meses el protagonista de esta historia optó por llevar a cabo una remodelación en su casa. Quiso mejorar el jardín de su vivienda y también acondicionar el sótano para que los 9 gatos del exterior tengan donde refugiarse.

Tras realizar las mejoras decidió registrar cada paso y reacción de los gatos en un imperdible video viral. Los pequeños felinos quedaron sorprendidos, algunos ingresaron directamente a su nuevo espacio mientras que otros miraban con mucha desconfianza e inspeccionando cada detalle de su ‘hogar temporal’.

De esta forma, D’Artagnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D’Artagnan, Porthos, Zoom, Juniors, The Mom Cat y The Big Head, cuentan con una habitación separa para cada uno y tendrán un espacio en el cual refugiarse cuando lo deseen.

