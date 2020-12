No todos los héroes usan capa. Un video viral que causó revuelo en redes sociales como Twitter muestran cómo un buen samaritano ayuda a un perro a cruzar la calle de forma segura y evitar que sea atropellado por un auto.

Graban a perro que se quedó solo en un cuarto y lo que hace causa furor en las redes

En las imágenes compartidas en Twitter por el usuario @ffoottooss se observa a un perrito parado en un extremo de un crucero peatonal con claras intenciones de llegar al otro lado de una transitada vía.

Sin embargo, los vehículos no detenían su marcha y el can dudó en más de una ocasión en si debía arriesgarse o no. Fue en ese momento que un par de hombres que acababa de cruzar por ese mismo lugar vieron al temeroso animal.

Precisamente, uno de ellos decidió ayudar al canino protagonista del video viral y alzó la mano para alertar a los automovilistas que quería llegar al otro lado sano y salvo, acompañándolo hasta que logró su cometido.

