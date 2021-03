El mejor recuerdo: hombre es viral luego de recuperar video de 32 años donde sale su padre fallecido

Los videos caseros del pasado son para disfrutarlos en familia y recordar los mejores momentos que marcaron una época. Eso sí, no todos son reproducibles porque la tecnología cambia con el paso del tiempo y la digitalización hace que se traspapelen cintas. Este hombre se volvió viral por encontrar grabaciones de su padre mediante un desconocido y subirlo a redes sociales porque pudo recuperar una cinta que creía perdida en TikTok.

Momentos como este siempre quedan en el recuerdo y son parte de un eterno agradecimiento como el que tieen Jono Marcus, un hombre que fue sorprendido por un video de sus vacaciones en Kenia que pertecenen al año 1989 junto a su madre y su padre que ya falleció hace algunos años. Es curioso su hallazgo porque se enteró a través de TikTok que este video seguía existiendo.

“Encontré esta cinta de unas vacaciones familiares en una tienda de segunda mano, así que la compré, la llevé a casa y la digitalicé”, explicó David Gutenmacher, director del Museo de Recuerdos Perdidos, en la publicación de TikTok hecha en el perfil del museo el pasado 24 de enero.

Todo cabe indicar que este hombre se hizo de la cinta en una tienda de Nueva Jersey en Estados Unidos. Para él, fue una buena idea que la cinta llegáse a su verdadero dueño porque es parte de un video del recuerdo. “Con todo lo que está pasando estos días, la gente solo quiere ver el bien en el mundo y una historia como esta es perfectamente sana”, argumentó.

Usuarios y curiosos que hacen la labor de expectadores se mostraban ansiosos para que el video llegue a sus protagonistas y se animaron a compartir el video junto a comentarios. Una de las personas que lo vio, llamada Julie, decidió ponerse en contacto con autoridades de la Universidad de Wesleyan. Esto se dio porque el joven que salía en la grabación tenía el logo de la entidad.

Jono Marcus fue identificado gracias a la habilidad de unos de los entrenadores de natación que pudo contactarlo como el estudiante que era parte del video. Un par de semanas pasaron para que este video se haga público y luego de dos millones de visualizaciones el joven (ahora tiene 54 años) pudo verlo y reaccionó junto a su esposa en su propia cuenta consiguiendo más de siete millones de vistas.

“Es una grabación de alguien que aparentemente no tiene ninguna preocupación, y, si hago memoria, no tenía ninguna preocupación. Fue una buena época”, dijo el protagonista a My TV. “Despertó en mí un sentimiento de juventud y de juego que tal vez haya guardado en un armario, creo que en parte por la pandemia y en parte por la rutina de trabajar duro y mantener a los niños seguros y entretenidos, supongo”.

