Si hay un país que llama la atención por sus excentricidades en cuanto a la convivencia con animales, ese es Australia. En dicho país austral, muchos animales viven en sus hábitats junto a los humanos y sus mascotas, por lo que es usual encontrarnos con algunos de esos escalofriantes ejemplares en un momento rutinario de tu vida. El video que mostramos en esta nota se volvió viral, al mismo tiempo que generó todo tipo de reacciones en muchos países.

Un ‘zorro volador’, un tipo de murciélago común en estas tierras, fue captado en el preciso momento en que atacaba a un perro, un Bull Terrier llamado “Buddy”, de 9 años, quien no supo cómo actuar -al igual que su dueño, quien solo atinó a captar el momento- mientras el quiróptero le succionaba la sangre.

El video en cuestión es uno de los virales del momento en redes sociales. Si bien, inicialmente fue subido a TikTok por ‘Concreteninja01′, el clip ya se popularizó tanto que ha llegado a Facebook, Twitter e Instagram, viralizándose en países como España, Argentina, México y Colombia.

Todo ocurrió en la localidad de Bundaberg Central, Queensland, donde Demetrias Rejtano, dueño de ‘Buddy’ quien no solo tiene poco menos de una década de vida, sino que también ha estado luchando contra el cáncer durante dos años, decidió captar todo el momento que vivió su pequeño amigo. Comentó que “Buddy” lucía muy tranquilo, pero confundido y asustado con el hecho de tener un murciélago en el cuello.

Como era de esperarse, el video acumuló más de 600 mil “me gusta” y millones de visitas. Rejtano contó a medios locales que no sabía qué hacer, porque al igual que su mascota, estaba aterrado; sabía que el murciélago puede contagiar enfermedades y no quería que mordiera a su perro o él. Finalmente, y pese a los momentos incómodos para “Buddy”, el zorro volador por fin se fue, sin que hubiera afectaciones para el can.

