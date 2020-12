La ciudad de Australia cuenta con buenos paisajes y gran atención hospitalaria, con playas llamativas y aguas cristalinas se ubica en el continente de Oceanía. Sin embargo, también se sabe sobre sus gigantes arañas que abundan como en este vídeo que se volvió viral por la reacción de una mujer al ver a una dentro de su carro.

Este video de Tik Tok es viral porque genera también un ambiente peligroso. La mujer se encontraba conduciendo y tuvo que detener el auto en plena carretera para bajarse e intentar ahuyentar a la enorme araña que estaba en el vehículo.

La reacción puede considerarse divertida, la mujer puede grabar el arácnido dede afuera y no quiere volver a subir. “Me estoy volviendo loca ahora misma, mira a esa maldita araña”, dice en la publicación.

“He tenido que saltar literalmente de mi coche”, explica y hace algunos gritos de sonido agudo. Ella está parada en un carril, dejando pasar otros coches por su costado, aunque poco o nada le importa luego de ver el gigantesco animal.

“Voy a prenderle fuego a mi coche, voy a quemarlo y caminar hasta casa porque no puedo, no puedo, no puedo lidiar con esto”, concluye la mujer. No se sabe el desenlace, pero parece que este es un caso típico en el país oceánico.

Charlotte Rodrigues es la autora de este video y se encargó de compartir la anécdota que vivió en la ciudad de Sidney. “Ven a visitar Australia, es lo más”, exclamó de manera irónica. Los gritos la ponían muy nervioso y por esa razón dejó de conducir.

