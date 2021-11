Un video de TikTok protagonizado por una maestra que le explica a sus alumnos la historia del término ‘rasta’ se ha vuelto viral con más de 2 millones de reproducciones. La docente asegura que llamar así al cabello es racista, lo que ha generado debate en la mencionada red social.

El clip, difundido por una usuaria identificada como @ladiimomochanplays, se ha vuelto tendencia tras ser publicado por primera vez en 2018. Recientemente se volvió a subir, pero esta vez en TikTok, donde en cuestión de horas obtuvo una gran repercusión.

En la grabación, la docente, llamada Valenciá De’La Clay-Bell, explica que “la historia de por qué las personas de ascendencia africana, como nuestros antepasados, usaban el cabello recogido, es muy, muy espiritual”. Luego, dijo que “cuando ellos vinieron aquí a este país, y otros países, en los que los estándares europeos de belleza básicamente fueron estampados y grabados en nosotros, comenzaron a llamar a nuestras ‘locs’ ‘dreads’, lo que significa dreadful. ¿Qué significa dreadful? Significa horrible, atemorizante, malo”.

El registro generó opiniones divididas, entre quienes dieron total apoyo a la profesora y quienes dijeron que sus afirmaciones no son correctas, dado que el término ‘rasta’ proviene de la cultura jamaiquina y significa ‘respeto’.

Historia del uso de ‘locs’

Según The Encyclopedia of Hair, los primeros en utilizar ‘locs’ fueron los integrantes de una tribu africana conformada por sacerdotes de la religión copta del año 500 a. C.

Incluso se descubrió que algunos egipcios momificados usaban ‘locs’, ya que muchas culturas y religiones antiguas creían que el espíritu salía del cuerpo por la cabeza.

La idea detrás de este tipo de peinado era que anudar el cabello conservaba mejor la energía, lo que conducía a cantidades más significativas de fuerza física y espiritual.