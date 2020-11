La inteligencia artificial le ha facilitado la vida al ser humano en un sinnúmero de ocasiones; sin embargo, existen situaciones en la que aún se puede perfeccionar su funcionamiento. Esto queda claro luego de ver lo ocurrido en un partido de fútbol de Escocia, en donde la tecnología confundió el balón con la cabeza de un juez de línea.

El Inverness Caledonian Thistle y el Ayr Unite se enfrentaban en un partido en que los locales habían anunciado por todo lo alto la instalación de un sistema en el que las cámaras no requerirían personal humano para encargarse de la grabación, ya que gracias a la AI dispondrían de “ball-tracking” (rastreo del balón en español); no obstante, esta tecnología no fue del todo efectiva.

Durante casi todo el partido, la cámara, programada para perseguir al balón, enfocó la cabeza calva de uno de los árbitros asistentes. Se supo que incluso el delantero Nikolay Todorov anotó el gol del Inverness, e inmediatamente después la cámara se enfocó en la cabeza del juez.

Se desconoce cuánto tiempo le tomó al club resolver el inconveniente, pero los fanáticos bromearon con el hecho en las redes sociales. Los comentaristas tuvieron que disculparse con los televidentes por el hecho.

No es la primera vez que un equipo de divisiones inferiores recurre a la inteligencia artificial para ahorrar costos de servicios de grabación, pero se arriesgan a situaciones como las que les tocó pasar al Inverness.

El partido, llevado a cabo el pasado domingo, finalizó con empate a uno.

