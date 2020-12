Se dice que, al igual que los perros, los gatos son los reyes indiscutidos de las redes sociales. Basta con navegar unos cuantos minutos por Facebook, Instagram o Tik Tok para toparse con videos protagonizados por estos traviesos peludos que, en algunas ocasiones, logran hacerse con miles de fans de un momento a otro.

Este es el caso de un minino que miró estupefacto a su dueño mientras acariciaba a otro felino. Las imágenes, publicadas en TikTok y reproducidas más de medio millón de veces, desataron toda clase de reacciones entre los usuarios de la mencionada plataforma.

El video llega gracias al usuario @smudgeandsimba, quien registró el instante en que acaricia a uno de sus gatos. Mientras tanto, otro minino miraba desde debajo del sofá, abriendo sus ojos como si fueran unos platos. El clip, que dura solamente unos segundos, se convirtió en uno de los más reproducidos de su perfil.

La grabación va acompañada de la canción All By Myself, de la intérprete Céline Dion, un tema que, vale resaltar, va muy acorde con lo sucedido.

Aunque la mascota en cuestión aparenta ser la más celosa de todas, parece que esta pudo superar el ataque de “celos” que sufrió. Y es que en otro video publicado por el mismo usuario se puede ver que ambos mininos la pasan bien, jugando y durmiendo como si fueran hermanos.

