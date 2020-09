La brillante respuesta de una niña a la inoportuna pregunta de un presentador de televisión se volvió viral en las redes sociales. El hecho tuvo lugar el último miércoles, durante la transmisión del programa “El Hormiguero” de la cadena Antena 3 de España .

Luna Fulgencio es una actriz de 9 años que llegó al show para promocionar la comedia “Padre no hay más que uno 2”, que será estrenada en tierras españolas este año. En cierto momento de la entrevista, Pablo Motos, uno de los conductores del espacio, le hizo una pregunta que sorprendió a los presentes: “¿hay algún chico o algún famoso que te guste?”. Incluso le dio algunas opciones: “Antonio Banderas, Mario Casas”.

La pequeña, algo confundida, contestó: “no sé... Blanca Suárez”, refiriéndose a una actriz que protagonizó series como “El Barco” o “Las Chicas del Cable”. No contento con la respuesta de la menor, Motos reaccionó: “pero bueno, te gusta como actriz. No tienes novio ni nada". Ante esto, la menor respondió alzando la voz y con bastante sensatez; “¡que tengo 9 años, no 26!”, ganándose los aplausos de los demás presentadores.

Pablo Motos haciendo el ridículo número 7.345.523. pic.twitter.com/uDUyPx9DJC — Alejandro🌹☭🔻 (@Alejandro_Mdz_) September 9, 2020

El segmento fue publicado en las redes sociales y, además de volverse viral, originó numerosas críticas hacia Motos. Decenas de usuarios criticaron al presentador por preguntarle sobre sus gustos a una menor de edad y que, incluso, se presuma su heterosexualidad.

Cabe agregar que esta no es la única polémica en la que Motos se ha visto en vuelto. En abril de 2017, el presentador le consultó al elenco de “Las Chicas del Cable” si sabían bailar reggaetón. “Ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear”, dijo en ese entonces.

Pablo Motos le acaba de preguntar a una niña de 9 años que si le gusta algún actor, la niña responde Blanca Suarez.

Pablo se queda pillado pq el preguntaba como relación sentimental. La niña dice; no relación no! tengo 9 años.

Me duelen las manos de aplaudir#AcostaSeguraEH — Suli 🤟🏼 (@Suligomez00) September 9, 2020

Me creo el mejor presentador y una niña de 9 años me acaba de dejar en rídiculo por ser un neandertal #acostaseguraEH pic.twitter.com/GznZZEq5Mu — PURPURINA💄 (@noah90_) September 9, 2020

Pablo Motos dando por hecho que la niña debe tener "novio" sin tener en cuenta otros tipos de orientaciones sexuales. Y OJO, que estamos hablando de una niña de 9 AÑOS.

Este hombre cada día me sorprende más #AcostaSeguraEH — A N A 🌹 (@anaregom10) September 9, 2020

pablo motos a una niña de putos 9 años: hay algún famoso de televisión española que te guste??



la niña: emm... blanca suárez



pablo: pero te gustará cómo actúa no?? 😅😅



💀💀💀💀💀💀💀💀 calavera#AcostaSeguraEH — there it is, ESTHER 🤡 (@EstherKatycat) September 9, 2020

Me gusta el programa, pero preguntarle a una persona de 9 años si tiene novio, no lo veo..

Cada cosa a su tiempo!!#AcostaSeguraEH — Karina Castro Ceferino - Coach y Formadora (@karinaCastroWeb) September 9, 2020

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Una niña queda suspendida en el cielo tras enredarse con una cometa

Menor queda suspendida en el cielo al atorarse con cometa