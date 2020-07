Un par de videos virales en TikTok mostraron cómo una mujer de México terminó con la cabeza deformada después de teñirse el cabello debido a una reacción alérgica a los productos estéticos que utilizó.

La usuaria de TikTok @mirandaguati compartió primero un video donde se le observa seguir el proceso para decolorarse el cabello y que quede listo para aplicarse el tinte; sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.

Según explicó la propia protagonista de los videos virales de TikTok , una vez finalizado el tratamiento capilar, comenzó a sentir una gran comezón en la cabeza y, pensando que era algo “normal”, decidió irse a dormir.

Pero la situación no hizo más que empeorar ya que esa misma noche se percató que tenía “todo el cuello y la cabeza quemada” y su frente comenzó a inflamarse. A la mañana siguiente, su cabeza comenzó a inflamarse.

“Seguí el tratamiento que me mandaron con la esperanza que algo buen pasara. Para mi suerte, claramente no funcionó y tuvimos que correr al hospital por miedo a que se me cerrara la garganta”, agregó la usuaria de TikTok .

“Moraleja de la historia: chequen sus productos, tengan cuidado”, finalizó la protagonista de los videos virales de TikTok , que acumulan miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por su caso.





