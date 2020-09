Un video viral es muy comentado en Facebook, YouTube y Twitter por la recomendación que hace un sacerdote a sus feligreses. El padre hablaba de “regresar al bueno camino” y puso como ejemplo a los hinchas del Club América. Sus declaraciones causaron indignación en muchos usuarios y mucho humor en otros.

“Si tienes algo que sin querer en estos momentos puede importunar a los demás, no lo sé, si le voy al América, corrígete, corrígete, estás a tiempo”, dijo Juan Pedro Oriol. El sacerdote del Templo San Juan Macías en Zapopan, Jalisco, fue tendencia en México y generó muchos comentarios.

Aunque la expresión fue en tono serio, los fieles que estaban en la iglesia no pudieron evitar reírse por la broma, como se escucha en el video viral. Más adelante se corrigió: “No se crean, no se crean” (no es cierto, no es cierto).

Cabe precisar que al Templo San Juan Macías acuden muchos futbolistas al estar cerca de una zona residencial de lujo, y algunos han realizado ahí sus eventos católicos como bautizos, bodas y primeras comuniones.

Ahora, en tiempo de pandemia, las misas en San Juan Macías se hace en vivo dentro de la iglesia y también tiene transmisión por Youtube y Facebook Live.

Un sacerdote en Guadalajara pidió a los feligreses que le van al América 'CORREGIRSE' pic.twitter.com/zUbrvTuqAM — CarlosSalas (@CarlosS09208397) September 8, 2020

