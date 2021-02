Una persona enojada no tiene límites y muchas veces toman decisiones precipitadas. Sin embargo, esta novia si tuvo razones para hacerlo. Ella se volvió viral luego de entrar a la casa de su ex y realizar algunos destrozos luego de enterarse que le fue infiel. El video es popular en la red social TikTok y es una clara demostración que buscaba venganza.

Es una reacción típica de enojo o decepción, pero la infidelidad no siempre queda impune. Hablamos de tristeza o enojo como sentimientos más frecuente. En este caso fue la ira porque la novia no tuvo mejor idea que ir a casa del hombre y dejar unos pequeños “recuerdos” en sus paredes para hacerle nota su presencia.

Los materiales a usar fueron un martillo y dos latas de pintura en aerosol. La joven ingresó a la casa de su ex novio como si se tratara de la suya y en una pared comenzó a destrozarla. De inmediato, se vio dibujadas las letras ‘F U’, que significan ‘fuck you’, que traducido al español sería ‘jód***’. Claramente estaba furiosa.

Con la pintura, le dibujó un corazón que significaría ‘con amor’ y en negro puso, ‘tu ex’. Como soundtrack de su video de venganza, la joven puso la canción ‘Before He Cheats’ de Carrie Underwood que dice, ‘Tal vez la próxima vez lo piense mejor antes de ser infiel’. Un mensaje para el novio que tendrá que arreglar su casa.

No se quedó con las ganas: Novia es viral luego de destrozar la casa de su ex quien le fue infiel

Sin temor a una posible denuncia, la joven dejó registro de lo realizado e incluso miró a cámara y lanzó un beso. Los usuarios de la red social inmediatamente hicieron viral a la joven, recolectando más de 3 millones de likes y teniendo más de 70 mil comentarios, muchos, aplaudiendo la respuesta de la joven. Otros también resaltaron que el hecho puede terminar en acciones legales.

Algunos usuarios le advirtieron que lo cometido fue un delito, mientras que otros plantearon que todos deberían mantenerse alejada de ella. A diferencia de quienes se opusieron, otros advirtieron que no deberían ser infiel porque nunca se saben las consecuencias.

Su nombre es Ashley VanPevenage de Estados Unidos, su venganza parece estar consumada aunque no nos sorprendería ver pronto un nuevo video con un acto similar. Por ahora, el hombre tiene la misión de buscar un albañil y hacer refacciones en su casa porque el desastre no es nada menor y las pintas no se borran solas.

