Puede sonar como la excusa más vieja de la historia, pero un extraño giro de los acontecimientos, un adolescente de Filipinas demostró que los perros sí se comen la tarea gracias al video viral que logró captar la cámara de seguridad instalada al interior de su vivienda.

Darren James Lamban y su primo JB registraron el preciso instante en el que aprovechando que se habían quedado dormidos en el sillón, sus perros Sam y Mayor, de razas husky y pug, respectivamente, hicieron añicos la asignación escolar que tanto trabajo les había costado terminar.

En el video viral compartido en Facebook por la página In The Know se observa a Sam mordiendo la pila de papeles de la parte superior de un mueble, mientras que Mayor -que estaba sentado sobre uno de los chicos dormidos- se unió a la travesura de su compañero canino.

Al despertar y ver lo que pasó, los muchachos revisaron las imágenes del sistema de videovigilancia para descubrir al responsable y, en este caso, tener evidencia contundente para mostrársela a su maestro de que no intentaban evadir su responsabilidad al decirle que sus perros se comieron su tarea.

¿Qué te pareció esta historia? Si fue de tu agrado, pues tenemos más notas trending para ti, además de video virales, retos virales o desafíos visuales que harán más entretenida tu jornada. Solo haz clic en los siguientes enlaces: ‘ más retos virales ’ y ‘ más videos virales ’, que te llevarán a ver el contenido curado de las secciones más populares de Depor.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Perrito es viral luego de entrar al campo de juego en pleno partido de fútbol

Perrito es viral luego de entrar al campo de juego en pleno partido de fútbol