Las transmisiones en directo de los canales de televisión no tienen margen de error, lo que pasa en vivo se quedará así. Atrás del reportero vemos a personas que transitan por las calles y en muchos casos se vuelven virales como en este video que ya circula por las redes sociales. Aquí veremos a un hombre que se resbaló producto de las lluvias en España.

En España no la pasan bien y las calles de Madrid vienen siendo parte del paso de la borrasca Filomena. Esto se ve reflejado en las calles que están intransitables. Eso sí, los vecinos buscan hacer una vida normal con precauciones.

El video muestra a Raúl Santana, un periodista que reside en Madrid y sufrió una caída aparatosa que quedará como anécdota. El joven tuvo la mala suerte -o buena, según se mire- de pasar delante de la cámara justo cuando Telemadrid hacía un directo para explicar las consecuencias de la nieve que ahora es hielo por las calles madrileñas. Y, sin saberlo, ejemplificó lo que en él se estaba contando.

“Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid 🤣🤣🤣🤣🤣 . Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA”, ha tuiteado Raúl, adjuntando el vídeo del momento de la caída.

Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid 🤣🤣🤣🤣🤣



Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/6hwQKpNQCi — Raúl Santana (@Lito_Santana) January 11, 2021

Este resbalón fue captado por las cámaras y, aunque le puede pasar a cualquiera, lo convirtió en una ‘estrella de televisión’ de manera inesperada. Él lo cuenta con humor porque no hubo malas consecuencias ni estragos de la caída.

No cabe duda que la publicación ha dado la vuelta al mundo y Twitter es una red de carácter mundial con gran cantidad de seguidores. Por esta razón, lleva más de mil retuits y sobrepasa los 9 mil ‘me gusta’.

Los usuarios no pueden evitar estallar de risa por este accidente que sufrió Raúl y que, afortunadamente, no dejó consecuencias en su integridad física. El video quedará para el recuerdo y muchos evitarán pasar por lo mismo.

“Esto es una locura, veo el vídeo y me sigue haciendo gracia, por suerte parece más de lo que ha sido. Me he jartao a reír esta noche”, ha escrito en otro tuit el periodista.

