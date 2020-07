Lilac es una perrita rescatada de la calle que se volvió viral tras ser llevada a un refugio. El can, que había estado viviendo desde hace meses años en los exteriores de una institución educativa, sorprendió a sus rescatistas con su peculiar actitud. Su historia fue publicada en Facebook y llamó rápidamente la atención de millones de usuarios.

Todo empezó con una llamada telefónica que alertó a JoAnn Wiltz y Katie McKittrick de la presencia de un can en las afueras de una escuela de Estados Unidos. Casi sin dudarlo, las voluntarias llegaron hasta el lugar señalado para poner a salvo al animal.

Mediante un anzuelo, fue posible llamar su atención y atraparlo con una red. Casi de inmediato, fue llevado a un hospital local en donde recibiría la atención médica para verificar su estado.

Grande fue la sorpresa de las rescatistas al descubrir que Lilac, nombre con el que fue bautizada, estaba herida de bala. Según parece, le dispararon con una pistola de perdigones. A esto se le sumó su apacible actitud pues el perro en ningún momento se mostró agresivo; sin embargo, lo más inesperado aún estaba por venir.

Tras darle un baño y ser puesto en una jaula, sorprendió a las voluntarias que el can no deje de enfocar su mirada en una esquina. Asimismo, no parecía sentirse interesado en establecer vínculo alguno con nadie.

“Cuando su cabeza estaba en la esquina, en ese momento, ella solo quería ‘derretirse’ y no existir. Ese perro quería ser invisible porque había necesitado ser invisible para sobrevivir”, dijo Farren Mahone, entrenadora del animal. “Ella no sabía por qué los humanos se le acercaban de forma positiva, sana o de forma amorosa. Entonces, convencerla de que una relación humana puede conducir a una gran libertad y gran amor y sanación”, agregó.

El tiempo pasó y, poco a poco, Lilac fue dejando sus temores tras habérselas arreglado para sobrevivir en las calles. Farren sabía que había llegado el momento de encontrarle un nuevo hogar. Fue así como le comentó a una amiga suya que tenía un perro que acababa de ser rescatado y podría interesarle en adoptar.

Sorpresivamente, el perro se mostró bastante amigable con Tanja al punto de tocarla con su nariz, cosa que el animal no había hecho durante todo el tiempo en el que estuvo en recuperación.

“Cuando ella tocó a Tanja, ese fue el momento en que Lilac dijo ‘estoy lista, estoy lista para esta relación. Esta es mi persona’”, aseguró bastante emocionada Farren.

Ahora, el perro vive feliz junto a la mujer y juega junto a sus ‘hermanos’ que se acostumbraron rápidamente a su presencia. Así lo deja ver un video publicado en Facebook.

